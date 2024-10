Familiares de los 74 fallecidos en una residencia de Alcoy durante la pandemia piden 2,3 millones de euros en indemnizaciones

El juicio por la muerte de 74 personas en la residencia DomusVi de Alcoy está visto para sentencia. Durante la pandemia, en apenas mes y medio, fallecieron el 52,9% de los mayores internos. Los familiares lo tienen claro. "Tenemos la convicción de que la dirección del centro no atendió con la rigurosidad necesaria las recomendaciones que desde diferentes instancias científicas se apuntaban ante la situación de pandemia que íbamos a sufrir. No se siguieron de manera diligente las pautas de sectorización. Solo así se puede explicar la virulencia del mismo. No había suficiente recursos humanos y materiales para hacerle frente", lamenta José Luis García, presidente de la asociación de familiares de residentes de DomusVi Alcoy y Cocentaina.

Los letrados de la acusación han insistido durante la sesión del juicio que no se respetaron los protocolos para evitar la propagación del virus en el centro. No se separaron a los internos que tenían síntomas, todos comían en la misma sala. Por su parte, los abogados de la residencia aseguran que no actuaron de manera negligente y que el personal que había en el centro era el adecuado.

Las familias piden 2,3 millones de euros

Las familias reclaman en este juicio civil 2,3 millones de euros de responsabilidad civil a la empresa matriz de DomusVi. La aseguradora Mapfre, que también está demandada, considera que la cifra es “escandalosa y ofensiva”. Además, aseguran que se siguieron todos los protocolos y las recomendaciones sanitarias. Pero los familiares no están de acuerdo.

"Llevaban tiempo anteponiendo el acopio de beneficio económico a la atención y cuidado de los usuarios y para cuando quisieron implementar las medidas pertinentes habían llegado tarde y no hubo manera de parar. El reguero de muertes reafirma esa convicción", asegura el presidente de la asociación de los familiares.

Durante el juicio los acusados han justificado esa alta tasa de mortalidad por la edad avanzada de los internos y sus enfermedades. Pero los familiares no están de acuerdo. "Algo falló para que 74 personas fallecieron en un mes y medio. Antes de la pandemia nuestros mayores ya tenían esas mismas características y precisamente los llevamos a la residencia porque llevábamos mucho tiempo atendiéndolas en nuestras casas y cuando ya no tienes más medios para cubrir sus necesidades es cuando vamos a este centro. Lo que nos han dicho los peritos de la otra parte, pues evidentemente claro que son vulnerables, claro que tienen edad muy avanzada. Pero ellos quieren llegar a la conclusión de que se pusieron de acuerdo 74 personas para fallecer es un mes y medio".

Los familiares han ratificado su petición de 2,3 millones de euros por mala praxis, mientras que la defensa ha pedido la absolución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com