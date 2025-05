La extorsión de las mafias constructoras en España: "Si tú me pagas yo esta noche no entro a tu casa y te robo la cocina"

En España, construir una vivienda puede convertirse en una auténtica pesadilla. No solo por los retrasos o los sobrecostes, sino por una amenaza cada vez más habitual: la extorsión de clanes que ofrecen seguridad a cambio de dinero. Si no pagas, te arriesgas a que te roben los materiales o, directamente, que te destrocen lo que ya has construido.

El 66% de las obras de construcción en nuestro país recurre, muchas veces de forma obligada, a servicios de seguridad privada que no cuentan con licencia oficial. Es decir, seguridad al margen de la ley. Esto ocurre por la presión de grupos organizados que operan por toda España y que se reparten los territorios como si fueran suyos.

El abogado José Mochales explica que "lo que hacen estas personas es, si tú me pagas yo por la noche no entro en tu casa y te robo la cocina". Una frase que resume el chantaje al que se ven sometidos los propietarios y empresas constructoras.

Las mafias constructoras funcionan de forma muy organizada. Colocan letreros en las obras y se presentan como servicio de seguridad, pero en realidad su objetivo es conseguir dinero a cambio de no causar daños. Si no pagas, el riesgo de sufrir robos o destrozos es muy real. Paloma, una de las afectadas, cuenta su experiencia: "La constructora se pone en contacto con nosotros y nos dice que ha habido una persona que solicita el pago de una cierta cantidad para la seguridad de la obra, para que los materiales que hay ahí no sean robados".

Ante el miedo a perder lo invertido, la mayoría de los propietarios acaba cediendo a las exigencias. Lo pagan "en metálico y se lo damos al constructor", explica Paloma. La situación es tan habitual que muchos ya lo ven como un "gasto más" de la obra, aunque sea completamente ilegal.

Un periodista de Antena 3 ha intentado contactar con un jefe de obra para preguntarle si había recibido alguna petición de dinero. La respuesta fue tajante: "Mire, no tengo tiempo para atenderle, déjeme en paz", respondió el jefe de obra por teléfono antes de colgar.

Pero no quedó ahí, y el periodista ha conseguido localizar a uno de los representantes de estos clanes y le preguntó directamente por sus servicios. "Me han dicho que ustedes hacen seguridad en obras", le planteó. La respuesta fue un claro "Sí, a ver cuándo nos podemos ver". Cuando el periodista preguntó cómo se contrataban esos servicios, el representante contestó: "Por una empresa o bien facturando". Y sobre el precio, prefirió no dar detalles por teléfono: "No, no, mejor lo hablamos en persona, ¿vale? Yo no te digo nada ahora".

