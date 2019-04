Los mensajes de Twitter de un guardia civil que lograron evitar el suicidio de una víctima de acoso escolar

Era casi medianoche cuando Raúl, alférez de la Guardia Civil, recibió en su cuenta de Twitter este mensaje: "Yo sufro bullying. Me quiero suicidar. No puedo más".

Comprobó que se trataba de un caso real. Se enfrentaba a la misión más difícil en su años de servicio: evitar el suicidio de estas joven.

Durante más de tres horas estuvo intercambiando mensajes con la chica: "Eso es lo último. Soy psicólogo. Si necesitas ayuda escríbeme en privado y te ayudaré en lo que pueda".

En el colegio no sabían el drama por el que estaba pasando esta joven. Un grupo de su entorno la acosaba con "insultos aberrantes y de carácter sexual, cosas como por qué no te suicidas que no te quiere nadie".

Mensajes y mensajes hasta que "se quedó más tranquila" cuando le dijo que iba a hablar con su orientadora y con la guardia civil del pueblo.

Su familia también lo desconocía. El alférez mantiene contacto a diario con la joven. A los que se acosaron, a los que insultaron, la Guardia Civil está investigándoles. "Los insultos son delictivos", recuerdan.