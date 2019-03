España es el segundo país europeo con menor capacidad para reducir la pobreza infantil

España es el segundo país europeo, por detrás de Grecia, que menor capacidad tiene para atajar la pobreza infantil a través de sus ayudas sociales, que sólo han logrado reducir el riesgo en un 6,9%, según un informe de Save the Children. El documento "Pobreza infantil y exclusión en Europa", que ha sido presentado en seis capitales europeas incluida Madrid, indica que esta problemática no solo significa que no se cubran las necesidades más básicas de los niños sino que tampoco puedan participar en actividades deportivas, culturales y otras de ocio.

En Europa, casi 27 millones de niños estaban en riesgo de pobreza en 2012 y , según la ONG, este fenómeno está "estrechamente relacionado" con un apoyo económico insuficiente del sistema de bienestar junto con las "pobres condiciones laborales de los padres". La investigación muestra que la efectividad de las intervenciones estatales redistributivas -tanto en términos de nivel de gasto como en transferencias sociales diseñadas específicamente para beneficiar a la infancia- representa "un factor importante" que influye en la pobreza infantil en todo el continente junto con el empleo.

Los Estados con menos niños en situación de pobreza (países nórdicos, Austria, Eslovenia y Holanda) son los que tienen un gasto específicamente diseñado "para abordar las causas profundas de la pobreza infantil". La ONG indica que las políticas estatales en países como Grecia, Italia, España, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Portugal tienen "un bajo impacto" en la reducción del riesgo de pobreza de entre el 3 y el 8 por ciento antes y después de recibir las ayudas sociales.

En concreto, en España antes de las prestaciones sociales el porcentaje de niños que vive bajo el umbral de la pobreza es de un 36,8% y después de recibir las prestaciones sociales, un 29,9%. Así, Save the Children insiste en que las ayudas sociales sólo han reducido la pobreza de la infancia en un 6,9%, una cifra que sitúa a España a la cola, sólo superada por Grecia con un 2,9%. Tras España, se sitúa Italia (7,1%), Polonia (7,4%), Rumanía (7,6%) y Portugal (7,9%) mientras que por ejemplo, Irlanda, un país que ha sufrido una situación similar a la de España, según la ONG, ha conseguido disminuir el riesgo de pobreza con las ayudas sociales en un 32%, seguida de Reino Unido (26,1%) y Luxemburgo (23,2%).

En este sentido, recuerda que España con el 29,9% de la infancia viviendo bajo el umbral de la pobreza relativa -la que hace referencia a los ingresos en los hogares-, sólo es superado por Rumanía. La tasa de niños en riesgo de pobreza y exclusión social es aún mayor, un 33,8% (más de 2,8 millones), como ya constató la organización en un anterior estudio. El director general de la ONG, Andrés Conde, ha considerado que la situación en España es "inaceptable" y que la pobreza de los niños es un "problema de Estado"; "la situación es de urgencia y reclamamos medidas de urgencia", ha señalado en la presentación del documento.

El porcentaje de menores que vive en hogares que gastan más del 40% de los ingresos disponibles en costes de la casa es de un 20,5% en España, mientras que la media de la UE es de un 11%. Además, en España los niños tienen un 7% más de probabilidades de ser pobres que los adultos, una de las cifras más altas de los países europeos, superada por Luxemburgo, Reino Unido, Malta, Hungría y Rumanía.

En el informe, la ONG asegura que la probabilidad de que un niño esté en riesgo de pobreza o exclusión está también determinada por el país de nacimiento de los padres. Sobre este aspecto, resalta que España es el Estado de Europa en el que la diferencia en riesgo de pobreza entre niños con padres nacidos en un país extranjero y aquellos cuyos progenitores han nacido en el viejo continente es mayor (un 26 por ciento). En cuanto al abandono escolar temprano, hace hincapié en que España lo lidera con un 24,9 por ciento, seguido de Malta (22,6 por ciento) y Portugal (20,8 por ciento). La ONG, entre otras cosas, pide al Ejecutivo ampliar cuantitativamente la prestación a las familias con hijos a cargo, que ésta sea compatible con otras ayudas y que se ingrese cada mes.