El equipo de baloncesto en silla de ruedas Econy Gran Canaria denuncia trato vejatorio en el aeropuerto de Barajas

El Econy Gran Canaria de baloncesto en silla de ruedas ha denunciado la negativa del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) del aeropuerto de Madrid-Barajas a ayudar a cuatro de sus jugadores a embarcar en su vuelo de regreso a la isla. El equipo, que regresaba de disputar los cuartos de final de la Champions Cup en Albacete, llegó con tiempo suficiente a la terminal 2 y completó el proceso de facturación.

La reserva del billete incluía el servicio PMR

El servicio de asistencia a PMR en los aeropuertos debe ayudar a la persona en todo el proceso: facturación, control de seguridad, embarque y acceso al asiento del avión. Los aeropuertos cuentan con puntos de encuentro designados donde los pasajeros pueden solicitar asistencia. Se recomienda llegar con suficiente antelación, normalmente dos horas antes del vuelo, aunque cada aeropuerto puede establecer tiempos específicos.

Las reservas para el servicio de asistencia a PMR en los aeropuertos están reguladas por normativas europeas y nacionales. En la UE, todas las personas con movilidad reducida tienen derecho a recibir asistencia gratuita en aeropuertos, tanto en salidas, llegadas como en tránsito. Se recomienda solicitar la asistencia al menos 48 horas antes del vuelo a través de la aerolínea, agencia de viajes o directamente con el aeropuerto.

"No es nuestro problema

Si hay problemas con el servicio, los pasajeros pueden presentar reclamaciones ante el aeropuerto, la aerolínea o incluso organismos de protección al consumidor.

Cuando el equipo llegó al aeropuerto, al solicitar la asistencia para embarcar, el responsable del servicio PMR alegó que no podían atenderles porque no habían solicitado la ayuda con dos horas de antelación, a pesar de que la reserva de asistencia estaba incluida en su billete desde hacía meses. "Nos dijeron que no tenían personal suficiente y que no era su problema", explicó Ismael Naïm, presidente del club, sorprendido por la actitud del servicio. Y fue el personal de la aerolínea canaria que operaba la ruta quien ayudó a los jugadores

Ante la negativa, el personal de la aerolínea Binter, compañía aérea canaria que operaba el vuelo, y miembros del propio equipo tuvieron que encargarse de ayudar a los jugadores afectados a subir al avión. El Econy ha expresado su indignación por la falta de asistencia y empatía del servicio PMR, un recurso esencial para garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

No es un caso aislado

Que ocurran incidencias en el servicio de asistencia a PMR es más habitual que se den de los podemos pensar, en enero de 2025, Aena inició una investigación para esclarecer por qué una anciana de 92 años estuvo deambulando precisamente por las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La pasajera, que había solicitado asistencia debido a su movilidad reducida, fue supuestamente olvidada en un autobús que la transportaba desde la puerta del avión hasta la terminal.

Esta situación, que vulnera los derechos de las personas con movilidad reducida, pone de relieve la necesidad de mejorar la gestión de estos servicios en los aeropuertos, especialmente cuando las reservas de asistencia se han realizado con antelación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com