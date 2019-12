El enfado de un restaurante de Madrid tras ser 'plantado' por un cliente: "Esta es la gentuza con la que debemos lidiar"

Un restaurante de Madrid ha lanzado una dura crítica a través de su cuenta de Instagram contra unos clientes que no asistió al local tras reservar una mesa para 11 personas. "Hoy por desgracia hemos sufrido un NO SHOW DE 11 PERSONAS, pongo el mail que le he mandado al cliente (por llamarle de forma correcta) y sin poder poner su nombre por la mierda de ley de protección de datos", escribe Lúbora Madrid en su cuenta oficial.

El mensaje hace hincapié en "la gentuza que debemos lidiar los restauradores y lo complicado que es sacar este negocio adelante". Además ha publicado una captura del mail que ha enviado al 'no cliente':

Buenas tardes, por ser educado. Hoy tenía reservada una mesa de 11 personas a las 15:00 y no ha acudido. Ayer mismo le llamamos para confirmarla y así lo hizo. Creo que no es consciente del daño que hace al restaurante, tanto en costes como en tiempo de personas, igualmente impidiendo que disfruten del mismo a otros clientes que querían venir.

Es una cuestión de educación y sentido común, dos características que en su caso creo que son ausentes, ya que veo por la página del tenedor que no es la primera vez que lo hace. No cuesta nada avisar con tiempo o no hacer reserva "por si acaso" y luego no aparecer.

Un saludo y "felices fiestas"