La encargada de un supermercado de Barcelona atracado de forma violenta: " El cliente que se encaró al ladrón ha sido mi ángel de la guarda"

Un supermercado situado en el barrio de Canyelles, de Barcelona, ha sido atracado de forma violenta. Sucedió el pasado sábado 22 de marzo a las 20:40h cuando quedaban pocos minutos para que el establecimiento cerrará sus puertas. En el interior había alrededor de 10 clientes ultimando sus compras.

En las imágenes de videovigilancia a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, un encapuchado entra en el establecimiento y va directo a una de las cajas registradoras.

" De repente veo como un hombre -con el rostro todo cubierto- se acerca con un cuchillo, me amenaza y grita: abre la caja! al estar bloqueada y no poder abrirse, el ladrón se puso muy nervioso" Cuenta

Geanella, víctima del atraco

La encargada del local relata que el caco pretendía arrancar el cajón de cuajo y llevárselo "yo sólo quería que cogiera el dinero y se fuera , en una situación así uno nunca sabe qué pueden llegar a hacerte".

El video muestra como el encapuchado al no conseguir el botín agarra a la chica del pelo y la zarandea "al principio pensé que todo era una broma; al día siguiente fui consciente del peligro y me quedé varios días afectada" cuenta la trabajadora.

Un cliente que estaba en ese momento en la tienda explica que vio lo que estaba sucediendo " vi lo violento que se ponía con la chica y no pude contenerme más, me escondí entre las estanterías y poco a poco me fui acercando sigilosamente hasta que vi que daba la espalda y lo agarré por detrás ". Geanella ,emocionada, dice que no hay palabras suficientes de agradecimiento hacia el cliente "Ha sido mi ángel de la guarda. Si él no llega a actuar, quién sabe si hubiera pasado algo más grave ".

El testigo, que prefiere permanecer en el anonimato dice que actuó de forma visceral " hice lo que me nació de dentro" y añade "conseguí sacarlo fuera y retenerlo varios minutos" . Asegura que al final - temiendo que le hiciera daño con el cuchillo - tuvo que soltarlo.

El ladrón huyó y ahora los Mossos d'Esquadra continúan buscando al atracador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com