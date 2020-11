La emotiva carta de Antonio Catalán tras la muerte de su hijo: "Lo normal hubiera sido que Carlos me enterrase a mí, no yo a él"

El grupo AC Hotels by Marriot comunicó este martes el fallecimiento de Carlos Catalán, vicepresidente de la compañía desde el año 2000, a los 44 años y "tras una larga enfermedad".

Carlos Catalán, uno de los seis hijos de Antonio Catalán, nació en Tudela (Navarra) en 1976 y era padre de tres hijos. La propia compañía reconoce en legado que deja por su dedicación "ejemplar" por el sector y en particular por AC Hotels by Marriot.

"En estos momentos tan dolorosos, pedimos el máximo respeto para la familia al tiempo que agradecemos las muestras de cariño y condolencias recibidas", añade el comunicado.

Antonio Catalán, presidente del grupo AC by Marriott, envió hace dos días a todos sus empleados una carta por la muerte de su hijo. "Perder un hijo es algo que no contemplas. Lo normal hubiera sido que Carlos me enterrase a mí, no yo a él. Acompañar a un hijo en su enfermedad, cuando sabes desde el principio cual será el final es muy duro", ha explicado en la misiva.

Su padre ha revelado que desde que les dieron el duro diagnóstico en el mes de junio su hijo estuvo "muy animado hasta el último momento".

Antonio Catalán estuvo contagiado de coronavirus y permaneció "unos cuantos días" en la UCI. Ahora, tras este duro golpe, solo tiene un reto: "Seguir adelante, aunque solo sea por él".

"Carlos era muy vitalista, tenía muchas ganas de que siguiéramos creciendo. Tengo que seguir adelante por él", ha escrito su padre.