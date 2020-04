José Luis Ábalos: "No veo a corto plazo la posibilidad de eventos masivos como fiestas o ir a piscinas o playas"

El ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, cree que por el momento no se puede hablar de eventos, fiestas o actividades como la piscina o la playa. Durante la rueda de prensa habitual del Gobierno para informar sobre la marcha de la gestión contra la pandemia de coronavirus le han preguntado por estas posibilidades, ahora que se acercan las fechas propicias para estas actividades o el inicio de muchas fiestas.

El razonamiento de Ábalos ha sido: "Vamos al día, mirando los registros sanitarios y eso es lo que nos va a indicar como podemos actuar. No veo a corto plazo celebrar eventos masivos, no lo veo". Argumenta el ministro que "eso significaría que de un día a otro las cosas cambiaran totalmente y no parece, que la situación que hemos vivido y la que estamos viviendo todavía permitan salidas de ese tipo".