El médico de Urgencias César Carballo: "Es momento de ser ambiciosos y restrictivos para disfrutar del verano"

César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, explica que en los servicios de urgencias se nota que la curva epidemiológica de la tercera ola está en "claro descenso", pero es verdad que las UCI van a tardar en vaciarse. "Si nos cogiese ahora un repunte o una cuarta ola lo tendríamos complicado porque las capacidades de las UCI están al máximo", señala.

Por eso, todas las medidas que aconsejan prudencia son, a su juicio, bien recibidas: "Nos tienen que dar tiempo para vaciar los hospitales y las UCI". "No hemos hecho confinamiento y las medidas restrictivas que tenemos nos dan para lo que nos dan y no vamos a poder bajar mucho más de 150 y de 100", concluye, a la vez que lamenta que "estas medidas no son suficientes para bajar de 50 y lo dijimos hace tiempo".

Salud y economía

En cuanto a la dicotomía que algunos presentan entre salud y economía, Carballo lo tiene claro: "Incluso algunos propietarios de negocios dicen claro que andar con este tipo de restricciones permanentemente también mata negocios". Por eso, insiste en que "hay que pensar a largo plazo y no hemos llegado al objetivo que queremos". "Si no llegamos al objetivo va a ser complicado que podamos salvar el verano", subraya, en referencia a la marca de la incidencia acumulada de 50 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Así, tiene clara la fórmula que se ha de seguir: "Es mejor ser ambiciosos y restrictivos ahora. Por fin volvemos a afrontar esta guerra como un país y ahora es el momento de ser cautos para poder disfrutar del verano".