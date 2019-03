El drama de Jeniffer y Estefanía, sin madre y arruinadas por su padre, es uno de los muchos provocados por la violencia machista

Jeniffer y Estefanía, desde muy pequeñas escondidas en su habitación, escuchaban los golpes y las palizas de su padre a su madre. "Me ha robado la infancia, me ha robado la juventud y me ha destrozado la vida", afirma una de ellas. Ambas recuerdan cómo estaban con su madre contentísimas cuando al escuchar las llaves de la puerta, se ponían a temblar.

Cuando Estefanía tenía 14 años lo denunció, pero su madre no siguió adelante y retiró la denuncia. "A mi me decía, lo que pase en casa se queda en casa, de la casa no podría salir", relata. Y en 2015 su padre mató a su madre, y a la desgracia se unió un calvario judicial: "Éramos dos niñas, nos decían, mañana al juzgado y no sabíamos ni dónde estaba".

El Tribunal Supremo le ha condenado a 21 años y medio de cárcel, ha recurrido la sentencia tres veces, hasta el Supremo. Desde prisión amenazaba a sus hijas por carta hasta que su abogado, mediante una querella, ha impedido que se comunique con ellas y ha denunciado al director del banco y al asesino por alzamiento de bienes, porque se ha quedado con el dinero de su madre.

En 2015 se consideró víctimas a los hijos de las maltratadas, pero ellas no han visto ni un euro en ayudas, tampoco es esa su prioridad. Ahora quieren decir alto y claro: "Él decidió que se lo llevaba todo porque tenía que pagar al abogado y ¿cómo lo pagó?, pues con el dinero de nuestra madre", denuncian Jéniffer y Estefanía.