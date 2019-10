El conserje de la finca desmiente a Diana López Pinel: "No vi al señor Quer en ningún momento"

La guerra de los padres de Diana Quer continúa después de que Diana López Pinel denunciara a su exmarido por intentar atropellarla en el garaje de casa de su hija Valeria. A su vez, Juan Carlos Quer ha denunciado a su exmujer por injurias.

Pero, ¿quién dice la verdad en toda esta guerra? En su declaración, a la que ha tenido acceso 'Espejo Público', Diana López Pinel apunta a la posibilidad de que el conserje de la finca lo viera todo.

Sin embargo, José Luis Torá, el conserje, desmiente la versión de la madre de Diana Quer. "No vi al señor Quer en ningún momento. Lo único que hizo fue llamarme por teléfono para pedirme el número del administrador de la finca para exigirle que prohibiera el paso de Doña Diana López Pinel a la finca donde reside su hija Valeria".

Continúa explicando que Juan Carlos Quer le pidió que le prohibiera el paso a su exmujer y añade: "En ningún momento yo veo a este señor en persona. Solamente me llama la misma tarde del martes. Yo no he visto nada, no me di cuenta ni de cuándo entró ese señor ni de cuándo salió".

El conserje cree que su testimonio "no le va a gustar a doña Diana" porque "si yo digo lo que vi, que no fue nada, le van a llamar la atención".