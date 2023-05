Efemérides de hoy 8 de mayo de 2023: ¿Qué pasó el 8 de mayo?

Tal día como hoy, el 8 de mayo de 1996, se celebra la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, en el Palacio de las Cortes, con motivo de la apertura de la VI Legislatura. La sesión estuvo presidida por los entonces reyes de España, rey Juan Carlos I de Borbón y reina Sofía de Grecia, acompañados por el príncipe de Asturias y las Infantas, junto a José María Aznar como presidente del Gobierno y Federico Trillo Figueroa como presidente del Congreso. En las elecciones de marzo de 1996 el PP había logrado mayoría simple y se constituyó el primer gobierno de José María Aznar, tras 14 años de mandato del PSOE.

El 8 de mayo, pero de 1933, en la India, Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno. El abogado, activista y líder político Mahatma Gandhi fue la figura central del movimiento independentista en la India y de la desobediencia civil no violenta, llegando a realizar en su vida hasta diecisiete huelgas de hambre.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de mayo?

1970: Sale a la venta el álbum 'Let it be', de la banda de pop rock británica The Beatles.

1971: El boxeador José Manuel Urtain es proclamado campeón de España de los pesos pesados.

1972: El presidente de EEUU, Richard Nixon, ordena el bloqueo y minado de los puertos de Vietnam del Norte.

1981: Luis Buñuel, Cristóbal Halfter, Eduardo Chillida, Nicanor Zabaleta y Alfredo Kraus son galardonados con la Medalla de oro de Bellas Artes.

1984: La URSS encabeza el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, seguida por trece países.

1988: El socialista François Mitterrand es reelegido presidente de Francia.

2007: Unionistas y nacionalistas juran sus cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando un proceso iniciado en abril de 1988 con la firma de un acuerdo de paz.

2013: El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el caso Mediaset.

¿Quién nació el 8 de mayo?

1828: Jean Henri Dunant, suizo fundador de la Cruz Roja Internacional y primer Premio Nobel de la Paz en 1901.

1906: Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1927: José María González 'Chummy Chumez', humorista español.

1952: Carme Ruscalleda, cocinera española.

1961: Pedro Reyes, humorista español.

1966: Marta Sánchez, cantante española.

1970: Luis Enrique Martínez, entrenador de fútbol español.

¿Quién murió el 8 de mayo?

1903: Paul Gauguin, pintor francés.

1982: Gilles Villeneuve, piloto de Fórmula 1, canadiense.

1994: George Peppard, actor estadounidense.

1996: Luis Miguel Dominguín, torero español.

1999: Dirk Bogarde, actor británico.

2014: Yago Lamela, atleta español.

¿Qué se celebra el 8 de mayo?

Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Día Mundial del Cáncer de Ovario, el Día Internacional de la Talasemia, y el Día Mundial del Burro.

Horóscopo del 8 de mayo

Los nacidos el 8 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo, se celebran los Santos Acacio, Arsenio y Bonifacio y Nuestra Señora de Luján.