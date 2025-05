Efemérides de hoy 5 de mayo de 2025: ¿Qué pasó el 5 de mayo? 

El 5 de mayo de 1988, nace la cantante británica Adele, siendo considerada hoy en día como uno de los mayores iconos del pop de la industria musical. La cantante salta a la fama en 2008 con su álbum debut “19”, en el que incluye temas como Chasing Paviments y que, gracias a su éxito, se convierte en la nueva promesa de la música pop. En 2011 lanza su segundo álbum “21” y sus temas Rolling In The Deep y Someone Like You llegan a todas las partes del mundo.

El nombre “Adele” comienza a sonar a nivel mundial y en todas las galas de premios musicales e incluso cinematográficos. En total, la cantante cuenta con más de 500 premios, entre los que se incluyen 16 Grammy, un Oscar, un Globo de Oro, un Emmy, 18 Billboard Music Awards y 12 Brit Awards. Su éxito y el amor de sus fans se basa en la conexión que tiene con ellos a través de sus letras tan personales, emocionales y auténticas.

Tal día como hoy, pero de 1921, se lanza el perfume Chanel Nº5, por la diseñadora Coco Chanel en París. Es el primer perfume moderno en emplear una mezcla de ingredientes naturales y sintéticos. El perfumista Ernest Beaux le presenta varias pruebas a la diseñadora y esta finalmente se decanta por la número 5. A partir de ese momento, el perfume se convierte en un icono por su elegancia y estilo atemporal además de por su olor único, por su frasco minimalista y sofisticado que rompe con los diseños recargados de la época. Chanel Nº5 marca un antes y un después siendo el perfume más vendido en la historia.

¿Qué pasó el 5 de mayo?

1808.- Abdicaciones de Bayona: Carlos IV renuncia formalmente a sus derechos al trono español en favor de Napoleón. Dos días después lo hizo Fernando VII.

1862.- Batalla de Puebla (México): las tropas mexicanas repelen a las francesas, en símbolo de la resistencia a la dominación extranjera.

1890.- En España, se promulga la ley de Sufragio Universal (masculino), bajo el Gobierno de Sagasta.

1921.- Nace Chanel Nº5, el perfume más famoso y vendido de la historia.

1949.- Se firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa.

1961.- Alan Shepard realiza el primer vuelo suborbital de un astronauta estadounidense, en la cápsula 'Freedom-7', siendo el segundo hombre en viajar al espacio.

1982.- ETA asesina al director de la central nuclear de Lemóniz, Ángel Pascual Múgica.

1992.- El Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum, en un reto a Ucrania.

2003.- Nace Linkedin, la red social para profesionales.

2004.- La obra del artista español Pablo Ruiz Picasso ‘Garçon à la pipe’ supera todos los récords al ser adjudicada en 93 millones de dólares, en subasta en Sotheby's.

2009.- El socialista Patxi López es elegido ‘lehendakari’, lo que le convierte en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco.

¿Quién nació el 5 de mayo?

1282.- Juan Manuel, infante y escritor de Castilla.

1813.- Soren Kierkegaard, filósofo danés.

1818.- Karl Marx, sociólogo y economista alemán.

1826.- Eugenia de Montijo, aristócrata española, esposa de Napoleón III.

1846.- Federico Chueca, compositor español.

1943.- Rafael Martos 'Raphael', cantante español.

1966.- Salvador Illa, político español, exministro de Sanidad durante la pandemia.

1988.- Adele, cantante británica.

1989.- Chris Brown, cantante estadounidense.

2003.- Carlos Alcaraz, tenista español.

¿Quién murió el 5 de mayo?

1821.- Napoleón Bonaparte, emperador de Francia.

1892.- August Wilheim Hofmann, químico alemán.

1977.- Ludwig Erhard, economista y político alemán.

1992.- Jean Claude Pascal, cantante y actor francés.

2002.- Hugo Banzer, expresidente de Bolivia.

2015.- Angélica 'Queca' Campillo, fotoperiodista española.

2018.- José María Íñigo, periodista y presentador español.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Matrona y Día Mundial de la Higiene de Manos.

Horóscopo del 5 de mayo

Los nacidos el 5 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 5 de mayo

Hoy, 5 de mayo, se celebra san Ángel y san Hilario.