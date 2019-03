"Efectivamente, ha caído un Boeing 737 en el agua. Está flotando, no se ha hundido"

El servicio de emergencias del 112, que informó por error de la caída de un avión al mar, mantuvo una conversación con la torre de control del recinto aeroportuario. A continuación se transcribese transcribe la conversación entre ambos:

- Aeropuerto: Cecoes, ¿me copiaste?.

- Cecoes: Adelante aeropuerto, adelante.

- Aeropuerto: Por favor, ¿me confirmas que me copias?.

- Cecoes: Ahora sí, afirmativo, se le copia, proceda, Aeropuerto de Gran Canaria.

- Aeropuerto: Mira, te comento, estamos viendo, efectivamente, ha caído un Boeing 737 en el agua, frente a Las Terrazas, en Jinámar, y está flotando, repito, está flotando, no se ha hundido, por favor, movilicen todos los medios disponibles.

- Cecoes: Aeropuerto de Gran Canaria, ¿confirma usted que es un Boeing?.

- Aeropuerto: Afirmativo, Boeing 737, está flotando, no se ha hundido, movilicen todos los medios disponibles, por favor.

- Cecoes: Aeropuerto de Gran Canaria, le confirmo: todos los recursos están acudiendo a la zona.

- Aeropuerto: Copiado, muchísimas gracias.

Por otra parte, existe otra conversación mantenida minutos después entre un controlador aéreo de la Torre de Gran Canaria y el Centro de Coordinación del Ejecutivo de Canarias:

- Controlador: Hola, buenas, ¿con quién hablo?

- Cecoes: Con el jefe de sala.

- Controlador: Soy controlador aéreo de la torre de Gran Canaria, era para decirles que el último avión que ha despegado ha confirmado que es un avión grande lo que hay en el agua a la altura de Jinámar.

- Cecoes: Vale, ¿tienes datos de algo?.

- Controlador: No, llevamos un rato pensando qué avión es, parece que es un TUI, está avisado el SAR, el buque de rescate y también los bomberos.

- Cecoes: Vale, yo avisé desde la primera alerta, a y veinticinco... hace veinticinco minutos, a Salvamento Marítimo, y están mandando también, ¿vale?, están mandando una embarcación.

- Controlador: Vale, gracias.