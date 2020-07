Detienen a un joven por amenazar e intentar quemar a un agente en Málaga que le pedía que se colocara la mascarilla

Los agentes de la Policía Local de Málaga detuvieron la noche del sábado a un joven tras golpear, intentar quemar con un cigarro y amenazar de muerte a los agentes.

Los hechos sucedieron el sábado a primera hora de la mañana cuando los agentes localizaron a un grupo de 15 jóvenes que hacían botellón y no utilizaban mascarillas, obligatorias en Andalucía.

Según informa 'Diario Sur', los agentes se acercaron a ellos para identificarles y pedirles que se colocaran la mascarilla. En esos momentos, uno de ello se mostró poco colaborador con los agentes, haciendo caso omiso a sus indicaciones.

El joven se mostraba muy exaltado y se negaba a mostrarles el DNI. Tras esto los agentes lo colocaron contra la pared para cachearlo, mientras el joven intentaba marcharse.

"Que os den, ahí os quedáis, mierdas"

Un agente lo cogió del brazo para evitar que se fuera y él le respondió con un manotazo. En ese momento los policías locales procedieron a reducirlo y detenerlo. El joven estuvo en todo momento dando dándose cabezazos contra la mampara del vehículo policial, sin dejar de insultar a los agentes.

Los agentes no pudieron hacerle la reseña preceptiva de cada detención por la agresividad y la falta de colaboración. El joven se bajaba la mascarilla y escupía a los policías cada vez que le quitaban las esposas para tomarle las huellas, según los agentes.

Finalmente tuvieron que pedir una ambulancia medicalizada porque el estado de agitación del joven iba a más: "Me he quedado con vuestra cara. Ya os veré por la calle, si no tuviera las esposas os rajaba como a cerdos que sois".