Detienen a un hombre en Palma tras dejarse los zapatos en la casa en la que había robado

Cuando un ladrón entra en una casa con intención de desvalijarla, suele intentar por todos los medios no dejar rastro del delito. Sin embargo, esta 'norma no escrita' entre los delincuentes no siempre se sigue. Es el caso de un robo en una vivienda de Palma, en el que el ladrón no solo ha dejado pistas, sino que se lo ha puesto bastante fácil las autoridades tras dejarse los zapatos en la misma casa donde acababa de robar.

Los hechos se produjeron el pasado sábado 4 de enero sobre las 23.00 horas. El ladrón fue sorprendido en el interior de la vivienda a la que había accedido, tras escalar un muro de 2,5 metros y doblar la alambrada. Tras la huida del hombre y el aviso a las autoridades, se encontraron en la cochera las propiedades del propietario de la vivienda junto a unos zapatos que no eran suyos.

Posteriormente, la policía interceptó al presunto autor cuando se alejaba del lugar. El hombre se encontraba en la calle, sin zapatos, y con la prenda inferior con varios cortes. Además, tras ser preguntado, el joven de 26 años reconoció que acababa de saltar a una vivienda.

Sobre el detenido pesaba una orden de busca y captura emitida debido a un robo en un domicilio de Palma.