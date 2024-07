"No se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo": Así es la dura realidad de las personas que trabajan al aire libre en verano

En plena ola de calor, miles de personas deben acudir a trabajar al aire libre, a menudo poniendo en riesgo su vida. Quemaduras, deshidratación, desvanecimientos, golpes de calor extremos... son algunas de las amenazas a las que se enfrentan día a día.

Las empresas han comenzado a tomar cartas en el asunto, ya que pueden interrumpir la actividad o modificar los horarios para evitar así que sus empleados trabajen en las horas centrales del día, donde hace más calor. No obstante, cada una tiene su propia normativa y no siempre se toman medidas. Un equipo de Antena 3 Noticias ha querido conocer cómo pasan la jornada estos trabajadores.

Son las 11:30 horas de la mañana, y el termómetro ya ha alcanzado los 33 °C. "No se lo deseo a mi peor enemigo" afirma un operario. Están asfaltando una calle y van a parar unos minutos a descansar e hidratarse:"Sobre todo que no falte agua fresca", destaca.

Donde no hay escapatoria es en el campo: "El trabajo no se puede realizar si no ve", asegura Manuel, agricultor lebrijano. Tiene 59 años y lleva desde los 8 trabajando la tierra. El sol no perdona, son las 10:05, "y está uno chorreando" reconoce.

Para paliar estas situaciones, ayuntamientos como el de Toledo ya han puesto en marcha distintos protocolos, como concentrar las tareas más duras a primera hora de la mañana, y cuando comienzan a dispararse las temperaturas, los trabajadores del consistorio empiezan a recoger.

Quienes también se han preparado para esta ola de calor son los guías turísticos, que a menudo tienen que auxiliar a los turistas que durante los recorridos se marean, hasta que llega los sanitarios.

¿Cómo nos afectan las altas temperaturas?

El calor se acumula en el organismo y eso provoca la bajada de tensión y cansancio. En caso de contar con problemas de circulación y varices, podemos notar pesadez, hormigueo en las piernas y los tobillos inflamados. Las altas temperaturas también afectan a los que tienen dermatitis y produce en las pieles sensibles sarpullidos. Descansar por la noche no es una opción, ya que con las famosas noches tropicales las temperaturas siguen siendo muy altas de madrugada. Los expertos alertan del peligro de coger el vehículo con temperaturas elevadas porque por encima de los 35 ºC grados los efectos del calor son como si uno hubiese ingerido alcohol.

Cuando el calor se va acumulando podemos sentir agotamiento por esa bajada de tensión y los efectos de las altas temperaturas en el cuerpo durante varios días, que disminuyen el agua y los electrolitos. Hay debilidad, mareos, dolor de cabeza, cansancio y podemos notar taquicardias.

