Desconvocan la huelga de médicos de Andalucía tras alcanzar acuerdo con el SAS

Se desconvoca la huelga de médicos de Andalucía convocada por el Sindicato Médico andaluz prevista para este viernes después de alcanzar un acuerdo. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha descartado realizar una huelga el viernes día 27, después de llegar a un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que limita la agenda de citas de los médicos para mejorar los tiempos de asistencia y que permite atender por la tarde las consultas que quedasen pendientes.

Salud acepta la petición del sindicato de que los médicos presten atención a 35 pacientes por la mañana en primaria y 25 en pediatría y que en horario de tarde lo hagan con un número limitado de citas pendientes a cambio de incentivos, según ha detallado la consejera, Catalina García. Además, ha agradecido el "compromiso" de los profesionales con los pacientes y con la salud de los ciudadanos.

"Este acuerdo no se podría llevar a cabo si no fuera por la voluntariedad de los trabajadores", ha dicho García explicando que se da respuesta en el acuerdo alcanzado a las dos grandes peticiones del sindicato, "capacidad para trabajar con seguridad por la mañana con tiempo suficiente para atender a los pacientes" además de "compromiso para trabajar por las tardes para suplir citas" que no se hayan podido atender para la mañana.

Extremadura también desconvocó

El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y el Servicio Extremeño de Salud (SES) también llegaron a un acuerdo que permitió desconvocar la huelga de médicos prevista para finales de enero. La secretaria general del sindicato, María José Rodríguez Villalón, contaba a EFE después de la reunión mantenida con el SES en Mérida que las negociaciones permitieron llegar a un acuerdo en cuestiones que en algunos casos se establecerán de forma directa y en otras de forma progresiva.