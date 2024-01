Denuncia la muerte de su mujer tras esperar cinco horas a que una ambulancia la trasladara al hospital

Cayetano García pide justicia para su mujer María del Carmen, una vecina de Coín, en Málaga, que murió el 19 de septiembre del año pasado tras esperar más de cinco horas a que una ambulancia la trasladara al hospital. Es la denuncia que realiza el marido de esta mujer de 51 años cuyo fallecimiento ya investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Coín.

Cayetano relata a Antena 3 Noticias que ese día su esposa se encontraba acompañada por una cuidadora, ya que él estaba de viaje por trabajo en Barcelona. Carmen había superado varios tumores y, aunque padecía dolores en el pecho, "la situación no era para que llegara a pasar esto", nos dice su marido.

La persona que cuidaba a Carmen avisó a Cayetano de que no veía bien a su mujer "le dije entonces que llamara a una ambulancia y llegó a la hora, la doctora les dijo que no era nada grave, una gastritis, que le dieran suero". Carmen ya estaba acompañada de unas vecinas que le insistieron a la doctora de que trasladaran a la mujer al hospital porque no la veían bien, pero la médico les informó de que esta ambulancia no puede trasladar a enfermos al hospital, "para eso había que avisar una medicalizada y solo hay una para toda la comarca, para 150.000 personas" señala Cayetano.

Mientras llegaba la ambulancia, "sus amigas intentaban reanimar a Carmen con masajes cardiorespiratorios bajo supervisión telefónica del 112", cuenta extrañado por la situación. Durante las cinco horas hasta que llegó la ambulancia, "gritos, chillidos y lloros es lo que escuchaba por el teléfono hasta que en una de esas llamadas me dijeron que Carmen había muerto". Finalmente esa ambulancia llegó pero ya con un médico forense que certificó el fallecimiento de la mujer.

"Le han quitado la oportunidad de poder seguir viva"

La autopsia reveló que María del Carmen Fernádez murió de una pericarditis. Cayetano nos recuerda que a su mujer los médicos le habían diagnosticado meses atrás el síndrome de Tietze, "pequeños infartos ocasionados por estrés, nos recomendaban que paseara y llevara una vida más tranquila, entiendo que haya errores, porque los síntomas son parecidos, pero quiero que se haga justicia, lo que no acepto es que una ambulancia tarde cinco horas en llegar, le han quitado la oportunidad de poder seguir viva". Entre lágrimas cree que nunca se le va a quitar de la cabeza la idea de si su mujer hoy estaría con vida si se la hubiera trasladado con más celeridad.

"Hay que aprender de los fracasos, la vida de una persona vale mucho"

Cayetano ya ha puesto el caso en manos de su abogado Francisco Damián Vázquez, de la Asociación El Defensor del Paciente. Solo quiere que se haga justicia, "se lo debo a mi mujer, que se tomen más medidas, hay que aprender de los fracasos, ya que la vida de una persona vale mucho", asevera.

Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 y nos comunica que al estar el caso judicializado lo único que pueden es trasladar la información al juez cuando la requiera y colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Además de lamentar el fallecimiento y dar el pésame a la familia.

"Espero que casos como el mío no vuelvan a suceder" es lo lo último que Cayetano García nos dice mientras observa fotografías de su mujer.