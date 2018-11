DECLARACIONES COMPLETAS: Escucha aquí todas las declaraciones de Ana Julia ante el juez sobre el crimen de Gabriel

Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, ha estado tres veces ante el juez de instrucción. En sus declaraciones se puede ver por primera vez cómo contó Ana Julia, cada vez, una versión de los hechos.

En su primera versión de los hechos, se mostró arrepentida por lo ocurrido. Se rompía llorando amargamente, mostrándose como una víctima ante el juez al recordar su crimen. Llantos, sollozos, gemidos y muchas lágrimas en la declaración que Ana Julia Quezada hizo por primera vez tras ser detenida.

Pero bajo este supuesto doloroso arrepentimiento Ana Julia esconde una versión inverosímil, que todo fue un accidente. Incluso llega a utilizar a un amigo suyo como coartada.

Juan Carlos ha manifestado que Ana Julia sí que fue a verle la tarde en la que el pequeño de ocho años desapareció. Le preguntó que si había visto a Gabriel, algo que él negó. "Más tarde oí cómo ella daba voces por el pueblo gritando el nombre del niño", apunta.

Una confesión más rocambolesca si se compara con sus otras declaraciones. Hasta tres veces ha llegado a comparecer ante el juez pero solo en una se ha mostrado así de compungida. Porque en las siguientes, la asesina confesa de Gabriel se niega a responder a las preguntas absoluta frialdad. En tan solo unos meses su actitud cambia radicalmente.

Al escuchar los audios grabados en su coche el día que trasladaba el cuerpo del pequeño Gabriel para deshacerse de él, Ana Julia se derrumba y dice no reconocer su voz: "No me reconozco, eso es muy cruel"

Ante el juez también ha declarado la hija de Ana Julia Quezada. La joven confiesa que nunca sintió cariño por parte de su madre y que su relación no era demasiado buena. Además cuenta que su madre le llamó el mismo día de la desaparición de Gabriel para informarle de lo que había ocurrido.