El debate entre conductores y peatones tras el aumento del uso de los patinetes eléctricos

La subida del combustible y el precio de los vehículos han provocado que los patinetes eléctricos lleguen para quedarse como un nuevo medio de transporte. Conductores y peatones tienen que adaptarse para evitar accidentes.

Se trata de un medio de transporte cada vez más habitual en nuestras ciudades, pero no exento de riesgos. En lo que va de año se han registrado 364 accidentes de patinetes en Valencia, mientras que el total de siniestros en el año 2021 fue de 640.

Muchos conductores de coche aseguran que los patinetes eléctricos son poco visibles en la carretera. Sin embargo, los conductores de patinetes aseguran que van con el casco y con las luces, tal y como dicta la norma.

"Si te descuidas un poco te puede atropellar", indica un peatón sobre los patinetes eléctricos. Los peatones encuentran difícil esta convivencia, aunque algunos conductores tienen claro cómo tienen que llevar la situación en caso de no cumplir la normativa.

Los médicos aseguran que un atropello a un peatón por parte de un patinete eléctrico puede provocar graves lesiones.

Los patinetes eléctricos pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora con ciertas ventajas como la comodidad o el fácil uso para ir en ellos.

Cada vez más utilizados

Pero no solo se utiliza en Valencia, sino que se trata de un vehículo cada vez más utilizado en las grandes ciudades.

En un estudio de la Universidad de UCLA, en Estados Unidos, se asegura que la cifra ha aumentado considerablemente. Así lo indica Eduardo Sánchez, jefe de traumatología del Hospital IMED de Valencia.

Los patinetes eléctricos y su normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado ciertas normas a la hora de montar en un patinete eléctrico. En caso de no cumplirlas, el conductor puede enfrentarse a una multa.

No se puede hablar por teléfono mientras se conduce el patinete eléctrico. Tampoco puede ir más de una persona, no se puede circular por aceras o zonas peatonales. No se puede usar auriculares o ir escuchando música y tampoco se puede conducir de noche sin alumbrado.

Utilizar el teléfono puede suponer una multa de 200 euros, al igual que si se lleva auriculares o si se conduce de noche sin elementos reflectantes. Por entro lado, puede suponer una sanción de entre 500 y 1.000 euros si se conduce bajo los efectos del alcohol o de las drogas.