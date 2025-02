Cristina, con parálisis cerebral y madre de una niña: "Me han llegado a decir que me tendrían que haber capado para no tener hijos"

Charlar con Cristina es sinónimo de subirte el ánimo y la energía. Sales motivada de la conversación. Esta coruñesa de 36 años fue madre hace tres de su preciosa pequeña, Adelina. "Es el nombre de mi madre, la que me convenció de que yo podía ser mamá a pesar de tener parálisis cerebral", explica.

Le da rabia salir a la calle y no encontrarse con mujeres y hombres que, como ella, no se dejan limitar por los comentarios de los demás. "Los límites los quieren poner los demás", explica. Ella hace todo lo que se propone, ya que su lema es "querer es poder". Así que, limitar no la limita nadie.

Pero lo que más rabia le da son los comentarios negativos, los que van a maldad con conciencia y que le ponen en sus redes sociales (en las que se llama "Mamá con rueda"), en las que pretende visibilizar la maternidad con discapacidad y hacer ver a los demás que no es incompatible. "Hay gente que me ha llegado a poner en las redes sociales que me tendrían que haber capado para no tener hijos", cuenta, "e incluso me han llegado a preguntar que cómo he concebido a mi hija". Ante esto, se ríe: "¿Qué quieren? ¿Que les explique qué se hace en la cama?". En esto, hace hincapié: tener parálisis cerebral no incapacita a poder disfrutar de la sexualidad de cada uno.

Otros le dejan comentarios haciendo alusión a su hija: “Me dicen que mi hija va a ser una esclava mía toda su vida”. Pero la de la pequeña Adelina es una vida normal y llena de amor.

Una familia como otra cualquiera

Igual que el resto de padres y madres, Cristina se divide las tareas del cuidado de la pequeña y de la casa con su pareja, Dani, con el que lleva 7 años, el padre de la pequeña Adelina. En este caso, la cosa no va tanto en función de los gustos que cada uno tenga en cada tarea, sino que el reparto se establece en función de lo que el cuerpo de la coruñesa le permite hacer.

Cristina, además de estar en silla de ruedas, tiene espasmos en los brazos. "Lo intenté muchas veces, pero yo no podía cambiarle los pañales a la niña cuando era más pequeña", explica, "porque yo me muevo involuntariamente, pero la niña tampoco paraba quieta, claro". Sin embargo, aunque también muchos pensarán que no podría darle de comer a su hija, lo hacía colocando la cuchara o tenedor en su boca y acercándole así el alimento a la pequeña.

Luego, cuenta: "Ella también sabe lo que tiene que hacer para ayudar a mamá porque ve que yo no puedo". Por eso, la niña ya comía sola con cubiertos más pronto de lo normal, ya que la madre la animaba a eso.

Por lo demás, Cristina puede aspirar, barrer, cocinar (aunque con mucho cuidado y mejor en vitrocerámica) y hacer otras tareas. Su pareja, por ejemplo, suele cocinar y ella hacer otras tareas, como las de limpieza.

