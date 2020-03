Cómo rechazar un apretón de manos educadamente

En las semanas posteriores al brote del coronavirus, la gente ha dejado a relucir su gran poder de inventiva ideando todo tipo de formas para evitar los apretones de manos y cualquier otro tipo contacto físico para evitar el contagio. Entre esas ideas se ha hecho viral, por ejemplo, el intrincado saludo realizado con los pies conocido como el 'Wuhan Shake'. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomienda colocarse solemnemente la mano sobre el pecho.

Aun así, esquivar un apretón de manos puede ser incómodo, por ello la especialista en protocolo Myka Meier señala que "si alguien se acerca para estrecharte la mano, puedes decir: 'Prefiero que no nos demos un apretón por tener mucho cuidado con nuestra salud'". "Esta frase muestra consideración por la salud y el bienestar de otras personas", añade.

"Intentaría no decirle a la gente cosas como 'no quiero propagar gérmenes', lo que daría a entender que estás enfermo o que el otro lo está", apunta, al tiempo que añade que una de las cosas más ofensivas que puede hacer es "evitar racial o culturalmente a alguien y tratarlo de manera diferente".

Otra mujer que ha querido dar algún consejo al respecto ha sido Quartz Adeodata Czink, responsable de la consultora de Toronto Business of Manners, para quien lo mejor es “levantar ambas manos como si fueses un niño de cinco años al que han apuntado con una pistola imaginaria y decir ‘lo siento, no me atrevo, tengo miedo al coronavirus’”. Según la consultora, la clave es el tono en el que lo decimos. Tiene que ser desenfadado. “Que sea algo ligero, no como un ‘no quiero estrechar tu mano’”, algo que puede sonar descortés y generar todavía más preocupación.