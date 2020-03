Durante el estado de alarma en España en el que vivimos actualmente por la epidemia de coronavirus, debemos ser responsables y evitar salir de casa excepto por motivos imprescindibles, como es ir a hacer la compra.

El coronavirus es un virus respiratorio y no estomacal, por lo que el riesgo está en el contacto con alimentos de personas contagiada al hacer la compra en el supermercado

Otro miedo en el que no debemos caer es el desabastecimiento ya que el suministro de alimentos está garantizado, pero siempre y cuando sigamos comprando de manera habitual y no a lo loco durante el estado de alarma por el coronavirus.

La compra en el supermercado o en cualquier tienda de alimentación tiene que hacerse en el menor tiempo posible, siguiendo una lista de la compra y con solo lo necesario para, así, ahorrar dinero y tiempo. El mejor momento para hacer la compra será cuando menos afluencia de gente haya que suele ser a primera hora y a mediados de mes.

Como medida de precaución contra el coronavirus debemos permanecer constantemente a un metro y medio de cualquier persona y si tienes síntomas no salgas. La primera barrera para evitar contagios de Covid-19 es que la gente que está contagiada no salga de casa para nada, respetando la cuarentena.

En el supermercado hay carritos y cestas, y en algunos están facilitando gel y papel para desinfectar y evitar contagios de coronavirus. Los carros se han de limpiar con agua y jabón cada poco tiempo, pero la recomendación es llevar tus propias bolsas al hacer la compra.

Otras sugerencias para evitar contagios de coronavirus al hacer la compra son no hablar encima de los alimentos, no tocar los alimentos sin guantes, toser al antebrazo y lejos de los alimentos, no tocarte la cara desde que entras hasta que llegues a casa, además de procurar no usar dinero en efectivo, pero si no es posible, lavarse las manos después de manipular dinero y, sobre todo, al volver a casa.