¿Comienza hoy la huelga de profesores de colegios en la Comunidad de Madrid?

A partir de hoy y hasta el próximo 30 de septiembre el Sindicato Único de Enseñanza e Intervención Social (CNT-AIT) de Madrid ha convocado un parón que afecta a los trabajadores de los centros educativos de Madrid, toda la educación no universitaria.

Una huelga no secundada

La huelga ha sido convocada por un sindicato minoritario de la enseñanza. "Vamos a la huelga para que ir a clase no signifique arriesgar nuestra salud y la del alumnado y sus familias". así lo anunciaba a través de su cuenta oficial de la red social Twitter hace varios días, "¿Cuándo? Comenzamos el 10 de septiembre".

Sin embargo, la huelga no ha sido secundado por el resto de fuerzas sindicales principales, CCOO, UGT, CGT y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid, que sí han anunciado una huelga de docentes para próximas fechas.

Todos los sindicatos de la enseñanza reclaman una vuelta segura a las aulas por el coronavirus. Los principales sindicatos han llamado a parar la actividad los próximos 22 y 23 de septiembre por un incumplimiento por parte del Gobierno madrileño de la aplicación de las nuevas medidas para evitar contagios.

Murcia no secunda la huelga

El sector de enseñanza de la federación de empleados de los Servicios Públicos de UGT en Murcia ha realizado un sondeo sobre la posible convocatoria de una huelga al inicio de curso, pero han descartado este parón y apuestan por movilizaciones virtuales.

El sindicato del sector de la enseñanza en Murcia considera que un día de huelga no es suficiente. Y afirma que ahora no es el momento propicio para realizar un parón de la actividad "no conviene interferir en los preparativos del comienzo de curso".

Reunión en el País Vasco

Ante la jornada de huelga en los colegios convocada para el próximo martes día 15, el departamento vasco de Educación se reúne hoy con los sindicatos de la enseñanza para intentar cerrar acuerdos sobre las medidas de prevención de contagios del coronavirus durante el curso escolar.

Los sindicatos educativos vascos han exigido al Ejecutivo que se siente a negociar con propuestas para acercar posturas sobre una vuelta segura a las aulas por el coronavirus y que estos puedan plantearse la desconvocatoria de la huelga del día 15. Por el momento, la convocatoria sigue en pie.