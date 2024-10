Colas de madrugada para conseguir cita con el médico: "Te tiras toda la mañana y te dicen que la agenda está cerrada"

Son las 6:15 h. de la mañana. Todavía es noche cerrada, pero ya comienzan a llegar algunos vecinos a la puerta del centro de salud de la localidad sevillana de Pedrera. Son personas mayores en su mayoría. Se dan los buenos días como si fueran a comprar pan recién hecho en la panadería. Pero nada más lejos de la realidad.

Antena3 Noticias los acompaña en su espera. Media hora después ya se cuentan por decenas. Unos 30 usuarios del consultorio médico esperan a que den las 8:00 horas y abra la puerta. Su único objetivo es conseguir, por fin, una cita con el médico.

“Me llamo José Manuel Gómez y llevo aquí desde las 6:15 h.” así de contundente se presenta el primero de la fila. “Estuve esta semana dos veces y no me dan número. Y hoy decían que iba a abrir la agenda... a ver si es verdad” dice con poca esperanza Manuel. “Yo vengo para una analítica y llevo esperando unos 4 meses”. Es cuanto menos llamativo que este hombre mayor lleve tantos meses intentando que le hagan un análisis.

“Me he tirado dos semanas viniendo para recoger dos pastillas”, cuenta otra madrugadora vecina. Ella es la mujer de un paciente de oncología.

Cuatro meses esperando un análisis de sangre

“Yo estoy aquí desde las 7:10, pero no se trata de hoy. Se trata de que he estado aquí la semana pasada dos o tres veces. Te tiras aquí toda mañana y te dicen que la agenda está cerrada. O vienes otro día y te dicen que no hay cita porque no hay nada más que un médico. Que se enteren que somos personas humanas y que queremos lo que pagamos. Vengo por una analítica, llevo esperando por ella 3 o 4 meses.” afirma indignado Manuel, otro pedrereño más que hace cola.

“Llevo viniendo cuatro días esta semana y otros cuatro la semana pasada. Quiero cita para recoger los resultados de un análisis que me hice hace dos meses. Viendo toda la gente que hay aquí veremos a ver si me la dan” cuenta resignado un vecino. “Siento indignación porque ¿y si los resultados dicen que tengo algo que me tienen que mirar los médicos?”. Este hombre tiene ya una edad, y ante la pregunta de si ha intentado coger cita desde la aplicación Salud Responde, reconoce que “eso no lo entiendo yo”.

Hay otras vías para obtener una cita previa. Una de ellas es la App del SAS, Salud Responde. Al preguntar por ella entre las personas de la fila, una mujer muestra a cámara su móvil con un mensaje de la aplicación que impide seleccionar día y hora, ni siquiera muestra el estado del calendario, sólo aparece el siguiente escrito: “En este momento no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado. Recuerde que también puede pedir cita con otros profesionales de su equipo de salud y citas para resolver gestiones administrativas”. “Nada, ni por teléfono, ni por la aplicación” asegura la mujer.

El grueso de los pacientes que han madrugado para conseguir la ansiada fecha para la consulta sale con ella en la mano y la muestran con orgullo a la cámara. “Hoy, ya verás, que nos van a dar cita a todos. Pero eso es porque habéis venido vosotros, los de la tele. Tenéis que venir todos los días” bromean al salir los usuarios del centro de salud de Pedrera con el equipo de Antena 3 Noticias.

Pero el de Pedrera no es un caso aislado, son muchos los municipios que viven esta escasez de facultativos. Según hemos podido saber, durante esta madrugada, la misma escena se ha repetido en otras poblaciones.

Las áreas sanitarias de Osuna, Antequera y Córdoba Sur están catalogadas por el Servicio Andaluz de Salud como “zonas de difícil cobertura”, eso se traduce en que alrededor de unos 65 municipios del interior de Andalucía apenas llegan a tener la mitad de los médicos necesarios y que en la gran parte de estos pueblos carecen de pediatra.

El 10 de octubre, cientos de vecinos de estas localidades afectadas se concentraron en la puerta del Hospital de Osuna para protestar por esta situación. Y se seguirán movilizando. Tienen la siguiente fecha de protesta el próximo día 30 de octubre a las 19:00 horas ante todos los centros de salud de estos pueblos.

"Esto es catastrófico y no lo vamos a permitir"

Juan Monedero es un médico jubilado que hace de portavoz de la plataforma Marea Blanca. “Lo que hemos vivido hoy es lo que ocurre a diario en varios municipios. Es una cuestión tercermundista. Gente con 70, 80 años, personas que no se manejan bien con la aplicación, aunque es imposible coger cita con la aplicación, tienen que venir a las 6 de la mañana para conseguir una cita con su médico” lamenta. "Además, en invierno con el frío, esperando dos horas a la intemperie, y enfermos, porque si vienen al médico es que están enfermos", expone.

“Además, no sabemos cuántas citas van a dar ese día. Un día hay 8 citas, otros 4, otros ninguna...” añade el portavoz. “Aquí tendría que haber 4 médicos, 3 médicos de familia y un pediatra, y generalmente hay uno o dos. Y pediatra no hay. Normalmente hay un médico para unos 5.300 habitantes” explica Juan sobre la situación en Pedrera.

“Por ejemplo en la Zona Básica de Estepa, de 43 o 45 médicos que tiene que haber, ahora mismo hay unos 17, 18. No llegan ni al 50%” denuncia.

Para este médico jubilado la falta de facultativos en estos municipios tiene una explicación, “ese maltrato laboral hacia los médicos hacen que no quieran venir o que se vayan. Si un médico tiene que ver a toda esa gente, y además las urgencias, no hace bien su trabajo. Además, cada día los cambian de pueblo. Normal que digan: yo me voy”.

“Si la solución que nos están dando es que aumenten las plazas MIR o en las facultades, la solución nos la están dando para dentro de 10 años, cuando ya estemos todos muertos. Esto es catastrófico y no lo vamos a permitir”, asegura Monedero. “Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pero nos lo están destrozando”, concluye.

