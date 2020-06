Ceuta reabre las playas porque dice que está controlado el último brote de coronavirus

El Gobierno de Ceuta ha trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no va a pedir pasar a la fase 3 ante la "preocupación real" por la situación epidemiológica de la ciudad con casi 500 personas controladas por contactos con positivos. Pero Ceuta ha acordado volver a reabrir las playas de la ciudad al baño, pero ha advertido que se volverán a cerrar en el caso de que se detecte que no hay "responsabilidad" en la utilización de las mismas. En declaraciones telemáticas, el consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha explicado que la apertura se va a realizar después de que -tras sólo cinco días abiertas- se decretara su cierre al baño, permitiéndose únicamente los paseos.

Control del foco

Javier Guerrero ha advertido que las playas se cerraron "porque hubo nueve casos seguidos que no teníamos controlados y no sabíamos por dónde podían venir pero teniendo todo controlado como ahora si se procederá a la reapertura". El consejero ceutí ha destacado que la gente "quiere playas pero con responsabilidad, por lo que si detectamos problemas, aglomeraciones y no hay responsabilidad se volverán a cerrar". Javier Guerrero ha afirmado que ha trasladado esta decisión a la Consejería de Medio Ambiente para proceder a retirar las cintas que impedían los accesos a los núcleos de baño. "Si alguien ve un comportamiento que no sea normal en las playas hay que llamar al servicio de emergencias 112 para actuar de forma rápida", ha señalado, al margen de dejar claro que se va a poner a "personal" del Ayuntamiento para tener controlados los núcleos de baño.