Cerca de 24.000 jóvenes disfrutan de un macrofestival universitario de música y paellas en Valencia

SE EXTREMA LA SEGURIDAD

Alrededor de 24.000 participan en un macrofestival universitario de música y paellas que se celebra a las afueras de Valencia y que no está exento de polémica. Para algunos no es más que un gran 'botellón', pero para otros es el momento ideal para desconectar y coger fuerza de cara a los últimos meses de clase. Durante ocho horas de música ininterrumpida miles de jóvenes disfrutarán de la fiesta mientras que las medidas de seguridad se han extremado para que no haya que hablar de otra cosa que no sea la diversión.