Caso Esther López: Óscar la atropelló fruto de un "arrebato en caliente"

Nuevo giro en el caso de la muerte de Esther López. El último informe de elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil avala la hipótesis de que Óscar, el principal sospechoso, la atropelló fruto de un "arrebato en caliente".

Según este informe, la joven fue atropellada, trasladada en el maletero del coche del principal sospechoso y abandonada en una cuneta.

Por ello, Óscar volverá a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid el próximo 15 de diciembre.

Será la segunda vez que el investigado, Óscar, comparezca ante la magistrada instructora que investiga la muerte de Esther López. En la misma providencia, la magistrada ha comunicado que en los próximos días resolverá sobre la situación de los otros dos hombres investigados, Ramón y Carlos.

En el definitivo informe del Instituto Armado se vuelve a reiterar que la causa de la muerte fue el atropello por un turismo a velocidad media o baja cuando la víctima se hallaba de espaldas, con la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia, y que la mujer no murió en el acto sino que podía haber sobrevivido en caso de haber recibido cuidados paliativos.

"En definitiva, Esther quedó como consecuencia del atropello sin posibilidades de defensa, desamparada a merced de su agresor, imposibilitada de obtener ayuda de terceras personas y sin capacidad real de oponerse", apunta el escrito.

La investigación cumplirá dos años en enero de este próximo 2024, tras una prórroga inicial de seis meses y una segunda acordada, en la que los informes de la Guardia Civil han ido llegando al juzgado en un goteo incesante con constantes incriminaciones respecto a Óscar.

Restos de saliva en la chaqueta de Óscar

Los agentes no hallaron restos de sangre de la víctima en su coche, un Volkswagen T-Roc que ha sido analizado en varias ocasiones, pero sí saliva y otros restos orgánicos de ella tanto en una chaqueta de él como en un recorte de moqueta del turismo.

Otro informe posterior reveló que el vehículo de Oscar entró en el túnel de lavado de una gasolinera horas después de que se le perdiera la vista a Esther.

Además, un perito judicial emitió también un informe sobre el Volkswagen T-Roc que detectó la existencia de dos borrados intencionados de los registros de eventos y averías recogidos en los sistemas electrónicos del coche, uno de ellos el 1 de febrero de 2022, a las 13.54 horas, y otro el día 2 de abril, a las 11.05 horas.

Entre las numerosas pruebas que atestiguarían dichas sospechas, los autores del informe hacen referencia, en su gran mayoría, a la geolocalización de los teléfonos móviles de víctima e investigado, y todo ello en el marco de una investigación multidisciplinar.

Lo que no se considera creíble para la Guardia Civil es que la joven sufriera un atropello por parte de otra persona con un vehículo compatible con las características del investigado, así como que la víctima presente lesiones no explicables por dicho impacto en el dorso de la mano, párpado derecho y cuello, y que esa otra persona, presuntamente desconocida, decidiese trasladar el cuerpo a otro lugar, cuando no tenía necesidad de ello al no formar parte de su entorno.

El informe también refleja el profundo conocimiento del escenario del hallazgo por parte del investigado, quien ya hace unos años sufrió un accidente de tráfico en dicho punto, a la altura del polígono industrial de Tuduero, al salirse de la vía como consecuencia de los efectos del alcohol.

24 días de búsqueda

El cadáver de Esther López fue localizado el 5 de febrero de 2022 por una persona que estaba paseando en una zona próxima al polígono Tuduero, en la cuneta de la carretera que conduce a Traspinedo.

La joven fue vista por última vez el 13 de enero de ese mismo año después de estar viendo en un bar del pueblo el partido de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid.

Después continuó la fiesta con unos amigos en casa de uno de ellos y más tarde en unas bodegas, según la versión de Oscar S.M. y Lucio Carlos G.D, las personas con las que estuvo esa noche.

En el relato ofrecido, Lucio Carlos se apeó del vehículo para ir a su casa y luego Oscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta y él la dejó en las inmediaciones, sin que se volviera a saber nada más de la mujer en los siguientes 24 días.

Las investigaciones desde entonces se centraron en ambos vecinos y también en un tercero, Ramón G, aunque las mismas mantienen el cerco sobre Oscar S.M. como principal implicado.