La carta de un preso a los funcionarios tras superar el coronavirus: "Sois personas con corazón"

Durante la crisis sanitaria por el coronavirus en muchas cárceles se ha generado malestar entre los internos al considerar que no se les está protegiendo de los contagios. Además que desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo las familias no pueden visitar a los presos. No obstante, un interno ha querido enviar una carta a los funcionares de la cárcel en la que se encuentra, Sevilla I, tras superar el coronavirus.

En la carta se dirige principalmente al director de la cárcel, José Luis Castejón, según el 'Diario de Sevilla', donde agradece la atención que ha recibido en la prisión tanto él como su familia a la que detalla que se les ha informado "diariamente de cómo se encontraba en cada momento" durante los 15 días que se ha encontrado aislado por el coronavirus.

El preso explica en la carta que "el haber estado recluido todos estos días, para mí, aunque parezca contradictorio, he sacado una experiencia muy positiva, al saber y poder comprobar que en este centro penitenciario donde me encuentro existen personas, pero personas con corazón y mucha humanidad" tras superar el coronavirus.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria se ha vivido momentos tensos en algunas cárceles como las protestas a principios de abril en una prisión de Ocaña.