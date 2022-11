Carlos Sánchez, neuropsiquiatra, sobre la ley trans: "Establecer rangos de edad es súper peligroso"

El Gobierno aprobó la ley trans el pasado 27 de junio, ley que ha generado todo tipo de polémica y división dentro del propio Ejecutivo. Una norma que dicta que los jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que los mayores de 18 años.

Entre las personas de 14 a 16 años el procedimiento requerirá la autorización paterna o materna. Además, de los 12 y los 14 años se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria, y, por debajo de los 12 años los niños trans podrán cambiar su nombre en el DNI. Para el neuropsiquiatra Carlos Sánchez, establecer rangos de edad le parece "súper peligroso".

Sánchez explica en Lo Hablamos que en ocasiones "la familia y el menor no tienen respuestas a la multitud de preguntas sobre el gran proceso que tienen por delante". Remarca que la ley trans no responde las preguntas. Pone en valor a la comunidad científica, que se siente apartada en la norma: "Los políticos no se sentarán con los pacientes a responderlas, será el gremio científico".

Comunidad pediátrica apartada

El neuropsiquiatra señala que la comunidad pediátrica es la encargada en entrar a valorar una exploración cualitativa para tomar una decisión como la de cambiar de género. Se sienten apartados de "poder aportar nuestro grano de arena como profesionales que estamos en la batalla diaria con esta complejidad".

"No aceptar la formación y experiencia de profesionales" lo ven desde la sociedad médica como algo "injusto" para las personas que van a proceder a un cambio de género. Carga contra los políticos sobre la redacción y críticas a la norma. Destaca que no existe un "criterio" porque los políticos "no tienen conocimiento". "Usan un criterio político", añade asegurando que "tenemos la intención de ayudar".

La capacidad intelectual de los padres

La participación de los padres en el proceso de cambio de género es otro tema de polémica de la norma que se discute también en el Congreso. Carlos Sánchez enuncia que "no todos los padres están cualificados" a la hora de abordar el asunto. "Hay muchos que no llegan al mínimo de capacidad intelectual para tomar decisiones importantes sobre esto". También -dice- por falta de formación o capacidad, "no podrán ayudar a sus hijos, deberán apoyar a los profesionales".