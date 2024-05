Cambiar el color de ojos es posible: una operación estética pionera en alza entre los tratamientos estéticos

La 'influencer' Daniela Requena decidió cambiarse el color de sus ojos. Una operación "sencilla" pero de la que se desconocen los efectos secundarios, avisan los expertos. Esta chica fue una de las que puso "de moda" el cambio de color de ojos. "Hubo muchísimo revuelo, mucho más de lo que me esperaba, incluso a nivel mundial", comenta la 'influencer'.

Es una técnica recibe el nombre de queratopigmentación y que en Alicante ha sido desarrollada por de forma pionera por el oftalmólogo Jorge Alió. En esa ciudad se reúnen estos días más de un centenar de expertos en el primer congreso mundial sobre el cambio de color de ojos, el 'I KOLOR Congress'.

"De hecho, a día de hoy, hay chicas y chicos que vienen de Latinoamérica a operarse con el doctor porque vieron mis vídeos", asegura. Reconoce que ella se operó "por estética" y que no es "todo lo natural" que a ella le hubiera gustado: "Cuando estas a una distancia corta puedes intuir que no son ojos 100% naturales".

No obstante, los expertos defienden esta cirugía como remedio terapéutico, aunque no niegan que someterse a la operación por motivos estético va en aumento: "Aquellos que no quieren quitarse el ojo, que no quieren la prótesis... por su puesto que lo demandan", explica el doctor Alió. "Son casos que tienen todo que ganar y muy poco que perder", añade.

¿Qué es la queratopigmentación?

La queratopigmentación es una técnica novedosa a través de la cual se cambia el color de los ojos. En ocasiones, es utilizada con fines terapéuticos para enmascarar defectos y mejorar ojos deformes, pero también se utilizada con fines estéticos.

Se trata de una técnica de micropigmentación que implica la aplicación de color en la córnea y la esclerótica del ojo mediante agujas muy finas. Se puede usar para tratar lesiones o enfermedades de la córnea o el leucoma o albinismo.

Los expertos advierten de los riesgos que puede llevar esta operación, como infección ocular, pérdida de sensibilidad en el ojo, riesgos en la operación, cambios en la visión, entre otros. Recomiendan que sea un oftalmólog quien determine si la queratopigmentación es adecuada para el paciente.

