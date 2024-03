Ya se pueden solicitar las becas MEC 2024-2025: estos son los plazos, cuantías, requisitos y novedades

Este martes 19 a las 9:00 horas da comienzo el plazo de inscripción en las Becas del Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes del año 2024-2025. Todos aquellos que quieran cursar enseñanzas artísticas, deportivas o de idiomas en universidad o Formación Profesional y/o bachillerato, podrán pedir su beca ya en la sede electrónica del Ministerio de Educación. Se podrá hacer hasta el 10 de mayo de 2024 a las 15:00 horas (horario peninsular).

No es necesario conocer los estudios que se van a cursar el año que viene ni dónde se va a vivir ya que estos datos podrán ser modificados o añadidos en un plazo posterior que abre en septiembre de 2024.

Plazos para pedir la beca

Como se ha dicho anteriormente, se podrá pedir desde el 19 de marzo hasta el 10 de mayo de 2024 a las 15:00 horas. En la página web del Ministerio se aconseja que la petición de estas ayudas económicas no se deje para el final. De hecho, en esta página se puede ver que si no la pides dentro del plazo, no podrás pedirla más tarde, por lo tanto aunque no sepas qué estudiar puedes pedirla. Una vez solicitada, es recomendable estar pendiente del correo para comprobar si hay alguna notificación del Ministerio.

Estudios que pueden solicitar la beca

Las personas que pueden solicitar esta ayuda económica del Ministerio son tanto estudios universitarios como no universitarios.

Los no universitarios son: bachillerato, cursos de acceso y preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para accesos a ciclos formativos de grados medios o superiores impartidos en centros públicos y privados concertados y Formación Profesional. Además, se añaden en este apartado aquellos que vayan a estudiar enseñanzas artísticas, enseñanzas en Escuelas Oficiales de idiomas, enseñanzas deportivas, estudios religiosos superiores o Formación Profesional de Grado Básico.

Los universitarios: aquellos que hagan un grado o máster (están incluidos también centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil). También a aquellos mayores de 25 años que cursen el acceso a la universidad. No se inlcuyen estudios de tercer ciclo o doctorado, estudios especializados o títulos propios de las universidades.

¿Cuánto dinero me pueden dar?

Las becas MEC se caracterizan por dar una ayuda económica a los estudiantes que se componen de una cantidad de dinero fija (cuantía fija) y de una cantidad de dinero variable (cuantía variable).

En los estudios no universitarios: la cuantía fija consiste en la beca básica (300 euros), la beca por renta familiar (1.700 euros), la del cambio de residencia (2.500 euros) y la que se da por excelencia académica (50-125 euros). El reparto de la cuantía fija se hace si cumples con los requisitos generales, económicos y académicos) y la ligada a la renta se da sino te dan la básica. La cuantía variable será de mínimo 60 euros si se solicita la beca para Escuelas Oficial de Idiomas, FP de Grado Básico y Acceso a la Universidad de 25 años.

En los estudios universitarios: la cuantía fija consiste en la beca de matrícula (importe de los créditos matriculados por primera vez), beca de renta familiar (1.700 euros), cambio de residencia (2.500 euros) y por excelencia académica (50-125 euros). Aquí hay que tener en cuenta que la beca MEC no cubre segundas matriculas y si es una universidad privada, la beca solo cubre el precio fijado por la comunidad autónoma. La cuantía variable en el caso de los universitarios será la mínima (solo 60 euros) si: te matriculas de un números de créditos entre 30 y 59, se cursa solo TFM o TFG o estudias acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Posibles resoluciones

El estado de tu beca va cambiando según avanzan los meses, por eso te contamos en cuáles puede estar:

Borrador: esto quiere decir que has rellenado el formulario pero que la beca no ha quedado presentada porque o bien no has terminado de rellenarla, se te ha olvidado presionar "presentar" o ha dado algún error.

Presentada: la solicitud de beca está presentada si el estado aparece así. Es recomendable imprimir el justificante de presentación.

En trámite en la unidad de becas: esto quiere decir que tu solicitud está en trámite en la Unidad de Becas correspondiente. Allí revisan tus datos y completan la información.

Pendiente de documentación solicitada: esto significa que te falta documentación y que se puede presentar en tu Unidad de Becas en el plazo de 10 días hábiles.

En trámite en el Ministerio de Educación: aquí se comprueban los requisitos económicos (renta, inmuebles, patrimonio...) y qué cuantías te corresponden según éstos.

Resuelta: aquí puede ser que tu solicitud haya sido aprobada o denegada. Aquí se suele informar de si está resuelta con cuantía fija y posteriormente con cuantía variable, abonada en la cuenta corriente, etc.

Requisitos: umbrales de la renta

Umbral 1: las familias de una persona no pueden ganar más de 8.843 euros al año, las de dos 13.264, las de tres 17.685, las de cuatro 22.107, las de cinco 25.644, las de seis 29.181, las de siete 32.718 y las de ocho 36.255. Si estás dentro de este umbral te corresponde la beca matricula, beca renta y la de cambio de residencia que se han dicho anteriormente más la variable que se calcula en función de la renta y la nota media. Como mínimo recibes 1.700 euros de renta, más la variable. Los

Umbral 2: las familias de una persona no pueden ganar más de 13.898 euros al año, la de dos 23.724, la de tres 32.201, la de cuatro 38.242, la de cinco 42.743, la de seis 46.142, la de siete 49.503 y la de ocho 52.850. En el umbral dos corresponde la variable, matricula, residencia y excelencia académica.

Umbral 3: las familias de una persona no pueden ganar más de 14.818 euros al año, las de dos 25.293, las de tres 34.332, las de cuatro 40.773, las de cinco 45.572, las de seis 49.196, las de siete 52.780 y las de ocho 56.348. Si estás en el umbral 3 te corresponde solo la beca de matricula y la de excelencia académica.

Novedades en 2024-2025

En primer lugar se producirá un aumento del 5% de los umbrales de la renta, compensándolo así con el IPC y la subida de los salarios. Esto permitirá que más jóvenes puedan acceder a la beca. Una mejora que se suma ya a las anteriores como por ejemplo el incremento de 1.600 euros a 2.500 euros en las becas de residencia.

En segundo lugar, el porcentaje de discapacidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será del 25%. En cuanto al calendario de pagos de las becas, el Ministerio asegura que trabaja para adelantarlo y que los estudiantes puedan recibir el dinero de, al menos, la cuantía fija, antes de finales de año.

