Cada vez más voluntarios acompañan la soledad de las personas mayores: "Es una abuela más"

"¡Mercedes, cómo estás! Dame dos besos", como cada miércoles, Carlos visita a Mercedes en su residencia, quien la espera con una gran sonrisa e ilusión para compartir conversaciones, paseos, juegos y muchas risas. Mercedes es su "nueva abuela", ya que como él mismo explica "deja de ser una abuela adoptiva para convertirse en una más".

Aunque solo se reúnen una vez a la semana, el tiempo que se ven lo aprovechan al máximo, a pesar de que a Mercedes le parece "corto el tiempo que estoy con él". Pero lo agradece: "A mí la compañía que me hace es increíble, porque yo hacía siglos que no jugaba a un parchís".

Carlos es voluntario de 'Adopta un abuelo', una asociación que brinda compañía a personas mayores que se sienten solas. Al igual que 'Amigos de los mayores' y, en concreto José, que todas las semanas visita a Lara en su casa.

"Me hace mucha compañía y tengo a alguien con quien hablar, estar, reír", afirma ella, pues desde hace nueve años vive sola. Pero desde que tiene la compañía de José, ya no se siente así. Asimismo, para él también es "muy gratificante. Que me diga que soy como un hijo me llena mucho".

En España, más de 2 millones de mayores viven solos, y en las residencias, el 60% no recibe visitas.

Ellos tienen claro que el mejor regalo, en Navidad y siempre, es una buena compañía, y que el cariño no tiene precio.

Soledad no deseada

En el último año casi el 11% de los españoles entre 16 y 74 años dice haberse sentido solo, según un informe de SoledadES, el Observatorio de la Soledad no Deseada, y el 8% en el último mes. Además, casi el 90% de los encuestados opina que el problema es "especialmente importante en las personas mayores".

Según el estudio, las generaciones más afectadas son la Z y los Millenials (entre 16 y 39 años) con un 16,5% que asegura que ha estado solo con frecuencia. Para la generación X (40 y 54 años) es un 9,5% y un 5,6% de los nacidos en el Baby boom (entre 55 y 74 años).