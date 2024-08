Bolaños presenta a su peluquero en redes sociales: "Para los que criticáis mi peinado, este es el artista"

El ministro Félix Bolaños nos ha sorprendido este lunes en las redes sociales publicando un peculiar vídeo. En él, presenta a su peluquero, muestra cómo se corta el pelo y bromea sobre las recurrentes críticas que recibe sobre su peinado.

"Algunos, por lo que sea, criticáis mi corte de pelo y criticáis mi peinado. Por ello, yo creo que es el momento de saber quién es el artista", dice en el vídeo el ministro de Presidencia. Y, a continuación, presenta a su peluquero: Carlos Castellano.

Castellano se defiende en el vídeo considerando que la gente critica "ese gato que llevas en la cabeza", pero no debería hacerlo porque "hace honor a la ciudad en la que vivimos", ha explicado el peluquero, haciendo referencia al mote con el que se conoce a los madrileños.

Después de esto, en el vídeo se puede ver cómo Bolaños pregunta a su peluquero cómo es posible que sea la madre de este la que le diga cuándo le toca cortarse el cabello. "Mi madre está puestísima en la actualidad, te sigue, y es la primera crítica que tenemos. Cuando ya necesitas un corte de pelo siempre me avisa: 'Félix ya está necesitando un corte de pelo'", ha explicado.

Para terminar, el socialista invita a los ciudadanos a seguir su estilo de pelo acudiendo a ponerse en las manos de su peluquero.

Un millón de reacciones

Bolaños ha revolucionado las redes con su publicación en la red social X, antes Twitter. El vídeo lleva más de 629.700 reproducciones y acumula un millón de comentarios. Entre estos, no faltan los que critican su look y los que cuestionan que se dedique a hacer publicidad de peluquerías. Algunos no dan crédito y se preguntan si se trata de "una cuenta parodia".

Otros, como siempre, tiran de humor: "Supongo que vas a una peluquería canina". Y otros, ni quisiera han podido verlo hasta el final: "Me explotó el medidor de vergüenza ajena". También los hay que piden que, la próxima vez, "no se deje el gato".

