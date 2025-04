Beatriz denuncia que su madre murió tras ser confundida con una paciente en paliativos: "Nadie merece pasar esa agonía"

Una mujer denunció que su madre murió como consecuencia de un error médico después de que la confundiesen con una paciente de paliativos y no le mandasen una ambulancia. El fallo judicial fue favorable a la demandante e impuso una fianza a los servicios de emergencia.

En una entrevista para el programa 'Y ahora Sonsoles', Beatriz Sánchez ha relatado la dolorosa historia que vivió el 26 de enero de 2021, cuando su madre, Carmen Ponce, falleció en su casa en Vicálvaro, Madrid, después de una crisis respiratoria. Según Beatriz, el servicio de emergencias SUMMA 112 cometió un grave error que retrasó la llegada de la ambulancia.

"Mi madre tenía 71 años y hacía una vida normal, sin necesidad de ninguna ayuda", ha expresado Beatriz, que cree que su madre "estaría viva de no haberse producido el error". Aunque reconoce que los errores son humanos, la afectada señala la falta de empatía del personal médico como uno de los aspectos más dolorosos de la experiencia. "Por mucho que esté en paliativos, nadie merece pasar esa agonía", ha explicado, visiblemente afectada.

La llamada a Emergencias

Beatriz había llamado a la ambulancia después de que su madre comenzara a sufrir dificultades respiratorias graves. Sin embargo, debido a una confusión, los operativos de emergencia la tomaron por una paciente en cuidados paliativos y, por lo tanto, no le dieron la prioridad necesaria.

En la primera llamada, Beatriz explicó que su madre no podía respirar y temía que falleciera si no recibía atención médica rápidamente. El médico de urgencias respondió: "Si no respira, señora, es que ha fallecido".

Después de insistir, Beatriz finalmente logró que un médico revisara el caso, pero el error ya había sido cometido: confundieron a su madre con otra paciente en paliativos. La ambulancia no llegó a tiempo y Carmen Ponce murió de una parada cardio-respiratoria antes de que pudieran ofrecerle asistencia médica.

"Tuve que decir hasta cinco veces que mi madre no estaba en paliativos. Lo que sentí fue un

a impotencia total", ha relatado, añadiendo que el tiempo de espera se hizo "eterno" para ella, quien no sabía si debía seguir insistiendo o salir a buscar la ambulancia.

El juicio

El caso acabó en los tribunales, donde Beatriz y su familia lograron ganar el juicio. Sin embargo, ella insiste en que ninguna sentencia puede aliviar el dolor de la muerte de su madre. A pesar de la victoria legal, Beatriz se mantiene firme en su denuncia pública: "Quiero que mi historia sirva para que otros no pasen por lo mismo".

En su entrevista, Beatriz también ha denunciado el trato recibido por parte de los sanitarios, asegurando que, tras la tragedia, nadie del SUMMA 112 se ha puesto en contacto con ella para ofrecer disculpas o explicaciones. "No me ha llamado nadie. Entiendo que puede haber un error, pero no me trataron con la dignidad que mi madre merecía", afirma.

La familia de Carmen Ponce solicitó una indemnización de 72.000 euros como compensación por el dolor sufrido. A pesar de la victoria en los tribunales, la hija de Carmen continúa luchando por justicia y por evitar que otros vivan una tragedia similar.

