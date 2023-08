La banda del simpa arruina la campaña de verano en Santiago de Compostela: este es su 'modus operandi'

En Santiago de Compostela los hosteleros se encuentran en una situación muy complicada por culpa de la banda del simpa. Así es como se les conoce a este grupo de personas que está arruinando la campaña de verano. El 'modus operandi' de esta banda se sustenta en hacerse pasar por comensales que consumen los platos más caros que tienen en el menú como mariscos, carnes o buen pescado, para después marcharse sin pagar.

Testimonios de las víctimas

Gustavo Mato, del Café La Morena, es una de las víctimas. El hostelero ha contado cómo un chico y una chica se encontraban cenando en la terraza cuando, poco tiempo antes del cierre, la chica se marchó primero. Posteriormente, el chico entró en el restaurante y dijo que tenía el móvil sin batería, por lo que lo puso un poco a cargar. Cuando bajó Mato al almacén, el hombre aprovechó para irse sin olvidar su teléfono, después de no pagar los 60 euros que les había costado la cena.

También está el caso de un restaurante italiano cuya cuenta ascendía a 80 euros. La dueña, Michela Saponaro, de 'L'Incontro', cuenta que su hija la había advertido sobre los comensales, asignándole que se iban a marchar sin pagar. En la comanda ordenaron almejas, pizzas, un coulant, dos café e incluso una botella de vino.

[[H2:La forma en la que se desarrolla el ‘simpa’ cambia en cada ocasión]]

En cada lugar tienen un 'modus operandi' diferente para poder conseguir sus objetivos. Sin embargo, lo único que se repite constantemente son los ‘simpas’, es decir, marcharse del lugar sin pagar la cuenta.

Estos no son los únicos negocios que se han visto afectados por este grupo de personas que no acostumbra a pagar lo que consumen, ya son muchos negocios los que han denunciado en la Policía Nacional, aunque hay otros que prefieren no hacerlo.

[[H2:Denunciar es clave para frenar los ‘simpas’]]

Este tipo de delitos son calificados como leves si no superan los 100 euros, e incluso podríamos hablar de estafa si ese ‘simpa’ excede los 400 euros. Sin embargo, las autoridades aseguran que la mejor manera de poder frenar a estas personas es a través de las denuncias, insulso si el importe no supera los mínimos de delito leve.