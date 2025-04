La Audiencia Provincial archiva la causa contra Nacho Cano por "falta de indicios racionales"

El proceso judicial abierto contra Nacho Cano ha llegado a su fin. La Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación que lo vinculaba con supuestas irregularidades en la contratación de becarios extranjeros para su musical Malinche. Los magistrados consideran que no existen "indicios racionales" de que se produjera ningún delito, ni contra los trabajadores, ni contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Con esta resolución, el tribunal revoca la línea seguida por el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que había impulsado el caso en base a una denuncia que acusaba a Cano y a otros implicados de introducir jóvenes mexicanos como turistas para hacerlos trabajar en condiciones irregulares.

Falta de pruebas

Los jueces han sido tajantes al matizar que el procedimiento utilizado entrar como turista y solicitar un visado de estudios ya dentro del país no solo no constituye una infracción, sino que es una práctica reconocida por las normas europeas.

Además, recuerdan que no se trató de ocultar una residencia ilegal, ya que el propósito declarado era obtener un permiso que fue denegado por otras razones, pero no por irregularidades en la entrada. "El procedimiento puede ser o no el adecuado, pero no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis", concluye el auto.

Por otro lado, un segundo informe emitido por la Inspección de Trabajo también apoya la versión de la defensa. Este documento, igual que el primero, no detecta relación laboral entre los becarios y la producción teatral, ni apunta a indicios de explotación.

Miembros de la producción no declararon

El archivo llega tras una fase de declaraciones en la que varios responsables de la producción, como Cristina Carmiñe Duato y David Hatchwell, se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que otros ofrecieron detalles sobre el funcionamiento del convenio entre la escuela Jana Producciones y el musical.

El tribunal también subraya que el proceso "no se ha mantenido artificialmente" y que la investigación se ha cerrado en base a criterios jurídicos claros. Aun así, la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

