Un atropello múltiple en la Plaza España de Barcelona deja 3 heridos

Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana cuando un aparatoso accidente ha sorprendido a los transeúntes de la Plaza de España de Barcelona. Por causas que se desconocen, un vehículo ha atropellado a tres peatones que estaban en ese momento en la acera.

Cuatro dotaciones de bomberos, varias unidades del Servicio de Emergencias Médicas, Mossos d'Esquadra y algunas patrullas de la Guardia Urbana se han desplazado rápidamente hasta la zona de la colisión.

Algunos testigos cuentan a Antena 3 Noticias que ha habido un gran despliegue. "El atropello se ha producido a la altura del semáforo. He visto un coche que estaba atravesado en la acera", nos explica Manel Sola.

María Isabel es vecina del barrio. Vive a pocos metros de donde se han producido los hechos. "He salido, como cada mañana al balcón, y he visto ambulancias, bomberos, policía... No sabía exactamente qué pasaba pero al ver que ponían una mampara me he preocupado y he pensado que había pasado algo grave por que eso no es buena señal".

Hay heridos leves

Las víctimas, que han resultado heridas leves, han sido atendidas por los sanitarios allí mismo y después las han trasladado a varios centros hospitalarios.

El vehículo además ha derrumbado una señal de gran envergadura que estaba en la acera. "Cuando he salido del metro he visto la señal tirada en el suelo, de estas que ponen aeropuerto, gran vía, rondas...", narra Sonia Solanas.

Varios vecinos afirman que ese punto registra habitualmente accidentes. "Aquí cuando no es en la acera, es en el otro lado... cuando no son motos, son coches... pero hay accidentes a menudo ". "Hay mucho tráfico y es bastante recurrente estar en el trabajo y escuchar pum pum". "Es habitual... siempre hay algún choque aquí... muchas veces en la puerta de casa veo policía y vehículos que han chocado".

La Guardia Urbana investiga las causas del atropello. Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, el conductor ha dado negativo en alcohol y drogas.