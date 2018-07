Así es la carta que envió el joven de Granada al Papa denunciando los presuntos abusos

"El motivo de esta carta es narrarle un acontecimiento de mi vida, bastante trágico (....) que me ha causado muchos daño a mi y al menos a otras cuatro personas que han pasado por el mismo tormento que yo". Así comienza la carta enviada al Papa Francisco a la que ha tenido acceso Antena 3 y en la que se detallan los hechos que presuntamente vivió Daniel, cuando y cómo fue captado por el clan.

"Siguiendo sus consejos y su manipulación efectiva, dejé la casa de mis padres con 17 años y me fui a vivir a la casa parroquial. Dejé mi familia por completo para trasladarme a vivir a la parroquia dando de lado la relación con mis padres", escribe el joven al Santo Padre. Además de dar detalles de sus vivencias aporta nombres y apellidos de los tres curas y el seglar ahora imputados.

En estas líneas describe su día a día con los sacerdotes: "Jamás tuve cama propia en la casa parroquial, así que debía dormir con él en su cama a diario. Para cambiarse de ropa, no podías esconderte o taparte, pues, no estabas siendo natural y estabas escondiendo tu cuerpo que es natural y regalo de Dios."

En la misiva a la que ha accedido Antena3 el joven narra cómo se sintió hundido y desconcertado: "Sentí que me volvía loco. No entendía nada. No comprendí jamás el porqué había que poner una película pornográfica homosexual en la habitación y verla junto a él". Poco después denunció el caso.