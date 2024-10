Arzobispo de Madrid: "Nos ha costado reconocer que ha habido abusadores en la Iglesia"

"Casi me ha hecho más daño la institución que el agresor; han tardado diez años en recibirme y creerme. La actitud diletante, distante, legalista y fría de algunos eclesiásticos encubridores me ha dañado mucho el alma y mi relación con Dios". Son palabras de una mujer víctima de los abusos de un sacerdote, palabras leídas en la entrada de la catedral de la Almudena, en Madrid. Lo significativo es que son palabras escuchadas durante un acto organizado por el arzobispado de Madrid. "En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia, nos ha costado reconocerlo", señalaba en el mismo acto José Cobo, arzobispo de Madrid.

"Los abusos dominaron mi vida y se adueñaron de mí; quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones, me traicionó al brindarme ayudas que siempre se cobró y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos que él no dudaba en incumplir". Es otro de los testimonios de víctimas, leídas por miembros de Repara, la oficina de atención a las víctimas de abusos en la Iglesia creada en 2019 por el propio Cobo, un arzobispo considerado cercano a los postulados del Papa Francisco, quien le nombró cardenal. "No es nuevo el perdón, desde el Papa Francisco hasta nosotros en muchos momentos, hemos pedido perdón", afirmaba el arzobispo de Madrid ante los periodistas poco antes del acto.

Pendientes de indemnizaciones

"Convencida de que no había salida, llegué a creer que sólo la muerte me liberaría de la condena impuesta", decía otro de la decena de testimonios leídos de forma anónima en este encuentro calificado como de "encuentro, reconocimiento, paz y perdón". Ha sido el primer acto con este fin organizado por el arzobispado de Madrid, aunque no el primero de España. En 2023 el obispo de Bilbao, Joseba Segura, ya presidió uno similar. "Es el tiempo de los hechos, de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar", señalaba el arzobispo madrileño en el interior de la catedral. El prelado es también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, donde está pendiente aún cómo afrontar la reparación económica de las víctimas. Nadie ha recibido, de momento, indemnización alguna.

"Si no hay denuncias no es porque no haya abusos, es porque el tratamiento que vamos a recibir resulta más doloroso que el propio abuso", señalaba otro de los testimonios leídos. "#NoQueremosPasarPágina", era uno de los lemas que presidía el encuentro. "Tras el horror padecido, un sufrimiento indecible y una vida rota, las víctimas de abusos se ven arrojadas al silencio y al olvido, pero para sanar hay que hablar, son precisas la memoria, el reconocimiento y la reparación". Son palabras pronunciadas en el acto por Lidia Troya, responsable técnico de Repara.

Un olivo ante la catedral

"En memoria de todas las personas víctimas de abusos en nuestra Iglesia". No es otro testimonio. Son las palabras colocadas junto a un olivo plantado desde este lunes en el acceso a la catedral madrileña y con el que se quiere recordar de forma permanente a las víctimas de todo tipo de abusos en esta institución. La Iglesia católica tiene, al menos, 33 clérigos y trabajadores de la archidiócesis de Madrid que han recibido acusaciones de abusos sexuales. "No se trata de decir olvidemos y abramos una nueva etapa, no podemos decir 'aquí no ha pasado nada'", concluía Cobo.

