La amenaza de muerte de un vecino a un músico profesional: “Le voy a prender fuego a usted, al piano y a todo esto”

Su relación con la música comenzó a los 15 años, cuando el piano lo absorbió por completo, pero no se conformó con ser solo pianista, sino que también exploró otras formas de arte, como la pintura y la escritura. Por supuesto, también imparte clases. Estaba precisamente grabando un tutorial para su canal de YouTube, cuando un vecino malhumorado no dudó en golpear la puerta de su estudio. La conversación quedó grabada: “Vivo encima de usted y me está rompiendo la cabeza. Tenga cuidado que va a tener problemas conmigo. Le voy a prender fuego a usted, al piano y a todo esto”, le espetó el vecino.

“Es desproporcionado y delictivo”, nos cuenta Jensen. El músico afirma que siempre, a lo largo de su carrera, ha intentado ser respetuoso con los horarios de los demás. “A pesar de haber alquilado un estudio en el que podría tocar de 9:00 de la mañana a las 22:00 de la noche, he limitado mi práctica del piano a tres horas diarias durante la semana”, adaptándose, dice, a los horarios de los vecinos durante el fin de semana. “Solo toco un rato los domingos”, señala y asegura que lo hace precisamente por la convivencia. “Lo hablé todo con la pareja de la persona que me amenazó de muerte”, explica Jensen y añade que la mujer estaba de acuerdo con las modificaciones en su rutina.

Sin embargo, parece que no ha sido suficiente para el vecino en cuestión, lo que ha llevado a Jens a presentar una denuncia formal. “Espero que pidan una orden de alejamiento”, afirma.

A pesar de la tensión, Jensen mantiene una actitud constructiva. Para él, el arte debe ser vivido y compartido, pero siempre dentro de un marco de respeto mutuo. En sus clases de piano, por ejemplo, siempre aconseja a sus alumnos que toquen de manera suave, como si estuvieran “tocando junto a un bebé”.

Como pianista, Jensen ha ofrecido recitales a lo largo de España, y ha trabajado con algunos de los profesionales más reconocidos a nivel internacional. Además, su proyecto de llevar su espectáculo Musicoplastidrama a los teatros de toda España sigue en pie, con la esperanza de que más espacios culturales abran sus puertas a la innovación interdisciplinaria. El conflicto con su vecino ha puesto de manifiesto los límites del arte en la vida cotidiana y aunque su vida ha dado muchas vueltas, nunca ha dejado de tocar el piano.

