Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación: "El trimestre se va a evaluar igual que se evalúan todos"

En el especial informativo sobre coronavirus en Antena 3 hemos entrevistado a Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, tras la decisión del ministerio de Educación de no ampliar el curso escolar pese a el cierre de colegios durante más de un mes por coronavirus.

La "repetición será una excepción" que habrá que justificar. A todos les ha sonado ha aprobado general

Entonces lo han entendido muy mal porque no Entonces lo han entendido muy mal porque no quiere decir eso en absoluto. La repetición es una circunstancia excepcional de siempre en nuestro sistema educativo, por lo menos en las leyes. Otra cosa es que en la práctica sea otra cosa. Porque de hecho están limitados el número de veces que los estudiantes pueden repetir, porque no es una solución.

La repetición se hace en España muchísimo pero los países de nuestro entorno se hace infinitamente menos. Repetir es un modo de poder recuperar en algunas circunstancias un retraso. El aprobado general no tiene nada que ver. Lo que hemos aprobado hoy no tiene nada que ver con el aprobado general.

El aprobado general querría decir que da igual lo que cada uno haga porque la calificación será de aprobado. Y nosotros no decimos eso, decimos todo lo contrario. Es, los alumnos desde luego tienen que esforzarse y los profesores les ponen la calificación. Y la calificación que les corresponda, no un aprobado por principios.

Ahora bien, si los estudiantes no llegan a aprobar todas las materias que tienen que aprobar entonces lo que se nos plantea y cómo actuamos. Y unos dirán que lo que tienen que hacer es repetir y otros pensamos que repetir no es la solución, y lo dice la OCDE y lo dicen muchos organismos internacionales. Hay maneras de recuperar, que no son la repetición.

La recuperación desde luego es fundamental. Lo que alguien se quede sin saber es una perdida para él y eso nosotros no podemos permitirlo por nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes deben formarse al máximo que puedan y, por tanto, es algo que les va a beneficiar en su vida. Y por tanto, nosotros lo que queremos hacer es ayudarles a recuperar lo que no han aprendido.

Las asignaturas pendientes que tendrán que recuperar el curso que viene, ¿lo harán aumentando las horas lectivas?

Los equipos docentes lo hacen cada año. No es una novedad. Y lo que sé trata es que se vea en cada caso que es lo mejor. Hay estudiantes que tienen algunas actividades de refuerzo extraordinarias, hay estudiantes que tienen grupos de refuerzo en el propio centro o desdoblamiento de aulas donde algunos estudiantes tratan unos temas y otros estudiantes trabajan sobre otros.

¿Cómo se evaluará, entonces el tercer trimestre?

El trimestre se va a evaluar igual que se evalúan todos. El tema es qué actividades se van a evaluar, en qué nos vamos a concentrar, y lo que no tiene sentido es decir la actividad educativa continúa como si no pasara nada.

¿Puede un solo profesor impedir con su evaluación que un alumno no se presente a la EVAU?

En estas circunstancias extraordinarias confiamos muchísimo más en que haya una decisión colegiada. Que por otra parte es lo que se está haciendo en nuestros centros.