El actor Josep Linuesa pide ayuda y consigue más de 27.000 suscriptores en su canal de Youtube

Josep Linuesa, actor barcelonés residente en México, ha pedido este domingo a través de su cuenta de Twitter ayuda porque lleva más de un año sin encontrar trabajo. El artista necesitaba 1.000 suscriptores para su canal de Youtube y ha conseguido superar los 27.000 suscriptores.

Linuesa ha participado en numerosas series como “Las chicas de hoy en día” , “Amar es para siempre” , “El Ministerio del Tiempo o “Cuéntame”. Sin olvidar sus papeles en series catalanas como "Les de l'hoquei", "La riera", "Cites" y "Ventdelplà", o algunas como "La granja", "Secrets de família" y "Estació d'enllaç" que son clásicas y sus películas como "El cónsul de Sodoma”.

El acto de 54 años explicaba a lo usuarios de la red social de Twitter que llevaba más de un año sin trabajar y que no tenía “ni ingresos ni ayudas”, por lo que su idea era abrir un canal de Youtube y capturar las calles de México. Para poder recibir una mínima ayuda del canal necesitaba como mínimo 1.000 suscriptores y solo tenía 71 en ese momento. Tras ese comunicad, miles de personas lo animaron y le contestaron, hasta que este lunes ya tenía unos 27.3000 suscriptores en su canal WALKINGSTREETSFILMS.

El actor se quedó sin palabras y finalmente publicó otro mensaje en Twitter, esta vez de agradecimiento, "no estaba preparado para recibir tanto apoyo y me siento sobrepasado de emoción". "Solo os puedo decir gracias. ¡Me habéis dado toda la fuerza que me hacía falta! ¡Sois mi gente!”.