Una activista española, agredida en Tánger por un grupo de marroquíes

La activista española Helena Maleno, cuyo colectivo apoya a los inmigrantes subsaharianos, fue agredida violentamente la madrugada de este sábado en un barrio de Tánger por un grupo de marroquíes al grito de "puta española, cristiana de mierda".

Según explicó la propia activista, miembro del colectivo de apoyo a los inmigrantes 'Caminando fronteras', la agresión ocurrió en el barrio de Bujalef, donde viven muchos subsaharianos que esperan el momento de cruzar a España. Todo empezó cuando un grupo de mujeres regresaba en autobús de un festival de música africana que se celebra estos días en Tánger, y que distribuyó comida para los inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

"Cuando las mujeres volvían a Bujalef, los marroquíes empezaron a sacarlas del autobús con machetes y les impedían entrar en el barrio", explica Maleno, quien agrega que en ese momento llamaron a la Policía y al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que enviasen protección.

Maleno cuenta que los subsaharianos del barrio, ante las agresiones que estaban sufriendo, se reagruparon frente a la mezquita de Bujalef y la activista española, tras volver a llamar una segunda vez a la Policía, se dirigió a este lugar donde estaba el comisario de Policía que se encontraba "rodeado de marroquíes".

"Parecía que sabían que habíamos llamado a la Policía", subraya Maleno, mientras explica que en ese momento y ante el comisario de Policía "un señor empezó a tirarme de un pecho y del brazo" y a gritar "puta española, vete a Tinduf (sur de Argelia, donde se encuentra los campos de refugiados saharauis), cristiana de mierda".

La activista comenta que, cerca del lugar donde ella estaba sufriendo la agresión, a dos chicas subsaharianas "les metieron los dedos en la vagina, mientras decían que las negras llevan el dinero en las vaginas". "Le dije al comisario que detuviese a la persona que me estaba agrediendo y contestó que yo estaba provocando", agrega, mientras dice que "no querían que nadie viese lo que estaba ocurriendo allí".

Los chicos subsaharianos -continúa- "me sacaron al escuchar que me iban a matar y me llevaron hasta una furgoneta de la Policía, pero me obligaron a abandonarla". A partir de ahí, según Maleno, los marroquíes con machetes y piedras comenzaron a perseguirla hasta que una taxista paró el coche y la sacó del barrio.

Bujalef es uno más de los muchos barrios que existen en Tánger donde malviven en la indigencia subsaharianos y en enero y diciembre pasados dos subsaharianos fallecieron al caer por la ventana durante las habituales redadas policiales.