El Ministerio de Sanidad está de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología para que se vacunen del sarampión los nacidos antes de 1970 si no lo han hecho, no recibieron las dos dosis de la vacuna o no han pasado la enfermedad.

"Con esa recomendación no solo estamos de acuerdo sino que refuerza una de las medidas ya incluidas en el calendario común de vacunación a lo largo de la vida aprobado en el Consejo Interterritorial de noviembre", han destacado las fuentes del departamento que dirige María Luisa Carcedo.

Además, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad está discutiendo con las comunidades "implementar el Plan de prevención contra el sarampión con nuevas medidas", han añadido las mismas fuentes.

El calendario común de vacunación establece que todos los nacidos antes de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser vacunados.

En la actualidad, en España el calendario de vacunación incluye la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) con dos dosis: una a los 12 meses y otra a los 3/4 años de edad, se recuerda en la web de la Asociación Española de Pediatría.

Para cualquier edad: 2 dosis, con un intervalo de un mes como mínimo entre ambas (muy pocas contraindicaciones, por ejemplo, el embarazo). Hace quince días la Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó que España era un país libre del virus del sarampión y Sanidad lo calificó de "éxito del Sistema Nacional de Salud" -en una nota de prensa del 16 de agosto-.

Los 233 casos de sarampión confirmados en España entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 son "casos importados o secundarios a éstos" y la transmisión "se ha interrumpido con facilidad", se informó entonces.

Por otro lado, según datos aportados este jueves por la OMS, Europa registró en el primer semestre de este año 89.994 casos de sarampión, más que en todo 2018 (84.462), y los datos muestran que continúa la tendencia al alza iniciada en los últimos años, pasando de 5.273 casos en 2016 a 25.863 en 2017.

Es un informe basado en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS, la cual ha constatado que por primera vez desde que se inició el proceso de verificación en 2012, cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad -Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia-, mientras otros dos (Austria y Suiza) lo han alcanzado