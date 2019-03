Presentan un nuevo medicamento contra el cáncer de mama que no provoca caída del cabello o vómitos

El fármaco sólo se libera cuando alcanza la célula maligna y, por tanto, no daña tejidos sanos: eso hace que, a diferencia de otras quimios, no provoque la caída del cabello. Se autorizó a finales de 2013 en Europa y ahora Sanidad aprueba su uso en España.

Se va a utilizar en pacientes con tumor de mama del tipo HER2 positivo avanzado y metastásico, que ya han recibido tratamientos previos.

El medicamento, comercializado con el nombre de Kadcyla, permite aumentar la eficacia dirigida hacia la célula maligna, minimizar el impacto sobre el tejido sano y evitar muchos de los efectos secundarios de la quimioterapia "tan temidos", como la caída del cabello, las náuseas o los vómitos.



El tratamiento está indicado para el 20 por ciento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo (uno de cada cinco de todos los tumores de mama) que desarrollan metástasis y que no responden al tratamiento estándar (Trastuzumab y un taxano).



No obstante, se están realizando estudios de eficacia en tumores en fases precoces con el fin de prevenir recaídas e, incluso, en aquellos casos en los que no ha habido cirugía, aunque todavía no se dispone de resultados.



El fármaco supone un "hito importante", ya que es una oportunidad para aumentar la supervivencia de las pacientes con ese subtipo de cáncer de mama en fase metastásica, al dar un paso más hacia la cronicidad. Pacientes que hace 15 años vivían de media un año o año y medio, ahora consiguen vivir cinco años, una supervivencia que con el nuevo tratamiento aumenta entre cinco o seis meses.



Las pacientes no solo van a vivir más, sino también con mayor calidad de vida. "No lo perciben como una 'quimio' a pesar de ser muy fuerte", dicen los expertos.



"Es el inicio de una larga aventura y abre una ventana de oportunidad enorme", ha subrayado el doctor Miguel Martín, jefe del Servicio de Oncología del hospital Gregorio Marañón de Madrid, quien ha explicado que consigue "el efecto de bala mágica con mínimos efectos secundarios, uno de los sueños de la medicina desde hace dos siglos".



El HER2 positivo es uno de los cánceres de mama "más temidos" por su mal pronóstico, "una situación que, afortunadamente, se ha revertido", ha asegurado este oncólogo, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (Geicam).