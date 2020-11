Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología: "Habrá un momento que el coronavirus produzca un número de muertos socialmente aceptable"

De la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, entre otras cosas, ha hablado Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, quien ha respondido en directo a las preguntas de Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Le parece que la vacuna de Pfizer será la más utilizada?

Todavía es muy temprano para saber si va a ser esta vacuna la que más se va a utilizar, ya que la primera vacuna no tiene por qué ser la mejor. Hay que tener en cuenta que la eficacia que ha publicado Pfizer del 90% es una muy buena noticia porque no se esperaba que una vacuna con esta metodología tuviese esta eficacia. Pero tenemos que recordar que hay más de 200 candidatos de vacunas en este momento y que no solo es la eficacia de la vacuna en los ensayos, sino que hay que tener en cuenta la efectividad de la vacuna cuando ya se emplea en la población para ver si disminuye la incidencia.

No tenemos que olvidar que las vacunas no las autorizan las empresas, sino las agencias reguladoras, que son las que realmente regulan y vigilan que esas vacunas se puedan utilizar.

¿Qué se ha hecho mal y qué debería hacerse en España ahora?

Hay que tener en cuenta que estamos en un país descentralizado, pero eso no tiene que ser sinónimo de descontrolado. Ha habido y hay mucha descoordinación en las medidas, hay un exceso de crispación política y este virus no se va a vencer con ideología, sino con un asesoramiento científico, independiente y transparente. También hace falta más pedagogía porque si a la gente le vas a exigir una serie de medidas que van a ir en contra de su libertad, hay que explicar muy bien la razón de esas medidas. En definitiva, la ciencia, la cooperación y el conocimiento.

¿Hemos entrado en bucle?

Efectivamente, no podemos descartar que vaya a haber varias olas a lo largo del 2021. Es muy probable por comparación con otras pandemias y por lo que está ocurriendo ahora que el 2021 sea un año todavía largo, intenso y difícil, y que tengamos varias olas que vayan disminuyendo probablemente conforme el virus se vaya adaptando al ser humano, conforme nosotros nos vayamos inmunizando a este virus y conforme y porque al final tengamos esas vacunas con las que consigamos una mayor inmunidad.

Habrá que tener en cuenta que quizás este virus no lo vayamos a vencer, es un virus que probablemente ha llegado para quedarse, y que llegue un momento en el que produzca un número de muertos socialmente aceptable. Esto es muy duro, pero es parecido a lo que ocurre con la gripe.