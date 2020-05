No habrá 'baby-boom' durante la crisis del coronavirus

En contra de las primeras previsiones que aseguraban que a la pandemia de coronavirus le seguiría un 'baby-boom', un estudio elaborado por la Universidad de Florencia descarta que nazcan más bebés de lo habitual.

Según este informe, publicado en el 'Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology', más del 80% de los encuestados en un estudio no planean concebir durante la crisis del COVID-19.

Además, un tercio de los que tenían previsto concebir hijos en los próximos meses abandonó la intención. Las principales razones que llevaron a las personas a esta decisión incluyeron preocupaciones relacionadas con futuras dificultades económicas (58%) y cualquier posible consecuencia sobre el embarazo (58%) debido a la enfermedad.

Según los resultados de este estudio, el impacto de la cuarentena en el bienestar mental de la población también es relevante.